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Чанба о тарифах за электроэнергию в Абхазии и собираемости платежей

Чанба о тарифах за электроэнергию в Абхазии и собираемости платежей

С 1 июля 2022 года в Абхазии действуют новые тарифы на электроэнергию. Как это отразилось на собираемости платежей, повысилась ли дисциплина плательщиков, как... 23.12.2022, Sputnik Абхазия

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Чанба о тарифах за электроэнергию в Абхазии и собираемости платежей Чанба о тарифах за электроэнергию в Абхазии и собираемости платежей

С 1 июля 2022 года в Абхазии действуют новые тарифы на электроэнергию. Как это отразилось на собираемости платежей, повысилась ли дисциплина плательщиков, как в "Черноморэнерго" относятся к мораторию на повышение тарифов в следующем году, в интервью радио Sputnik рассказал начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба."На тех участках, где приборы учета установлены, процент оплаты свыше 90%", - отметил Чанба. Он напомнил, что инициатива о моратории и отсрочке повышения тарифов в Абхазии в том числе исходила и от "Черноморэнерго". Подробности слушайте в аудиофайле. ⠀

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