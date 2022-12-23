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Чанба о тарифах за электроэнергию в Абхазии и собираемости платежей
Чанба о тарифах за электроэнергию в Абхазии и собираемости платежей
С 1 июля 2022 года в Абхазии действуют новые тарифы на электроэнергию. Как это отразилось на собираемости платежей, повысилась ли дисциплина плательщиков, как... 23.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-23T10:15+0300
2022-12-23T10:15+0300
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Чанба о тарифах за электроэнергию в Абхазии и собираемости платежей
Чанба о тарифах за электроэнергию в Абхазии и собираемости платежей
С 1 июля 2022 года в Абхазии действуют новые тарифы на электроэнергию. Как это отразилось на собираемости платежей, повысилась ли дисциплина плательщиков, как в "Черноморэнерго" относятся к мораторию на повышение тарифов в следующем году, в интервью радио Sputnik рассказал начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба."На тех участках, где приборы учета установлены, процент оплаты свыше 90%", - отметил Чанба. Он напомнил, что инициатива о моратории и отсрочке повышения тарифов в Абхазии в том числе исходила и от "Черноморэнерго". Подробности слушайте в аудиофайле. ⠀
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подкасты, абхазия, черноморэнерго, аудио
подкасты, абхазия, черноморэнерго, аудио
С 1 июля 2022 года в Абхазии действуют новые тарифы на электроэнергию. Как это отразилось на собираемости платежей, повысилась ли дисциплина плательщиков, как в "Черноморэнерго" относятся к мораторию на повышение тарифов в следующем году, в интервью радио Sputnik рассказал начальник Управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхас Чанба.
"На тех участках, где приборы учета установлены, процент оплаты свыше 90%", - отметил Чанба.
Он напомнил, что инициатива о моратории и отсрочке повышения тарифов в Абхазии в том числе исходила и от "Черноморэнерго".
Подробности слушайте в аудиофайле.