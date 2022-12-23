https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/fsb-soobschila-o-zaderzhanii-rossiyan-sotrudnichavshikh-s-sbu-1043260523.html

ФСБ сообщила о задержании россиян, сотрудничавших с СБУ

ФСБ сообщила о задержании россиян, сотрудничавших с СБУ

Оперативные мероприятия прошли в Пермском крае, Еврейской автономной области и в Ростовской области. 23.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. ФСБ провела рейды в нескольких регионах против граждан России и Украины, готовивших теракты и оказывавших содействие СБУ и ВСУ, сообщили в спецслужбе.Подозреваемые, действуя по заданию СБУ, готовили теракты и диверсии на социально значимых и инфраструктурных объектах Перми.Открыты уголовные дела по статьям о "Госизмене", и "Шпионаже". Стрелкова объявили в федеральный и межгосударственный обыск, остальных фигурантов дела арестовали.

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