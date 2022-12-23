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ФСБ сообщила о задержании россиян, сотрудничавших с СБУ
ФСБ сообщила о задержании россиян, сотрудничавших с СБУ
Оперативные мероприятия прошли в Пермском крае, Еврейской автономной области и в Ростовской области. 23.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-23T12:01+0300
2022-12-23T12:01+0300
2022-12-23T12:01+0300
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. ФСБ провела рейды в нескольких регионах против граждан России и Украины, готовивших теракты и оказывавших содействие СБУ и ВСУ, сообщили в спецслужбе.Подозреваемые, действуя по заданию СБУ, готовили теракты и диверсии на социально значимых и инфраструктурных объектах Перми.Открыты уголовные дела по статьям о "Госизмене", и "Шпионаже". Стрелкова объявили в федеральный и межгосударственный обыск, остальных фигурантов дела арестовали.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фсб, шпионаж, россия, украина
фсб, шпионаж, россия, украина
ФСБ сообщила о задержании россиян, сотрудничавших с СБУ
Оперативные мероприятия прошли в Пермском крае, Еврейской автономной области и в Ростовской области.
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. ФСБ провела рейды в нескольких регионах против граждан России и Украины, готовивших теракты и оказывавших содействие СБУ и ВСУ, сообщили в спецслужбе.
"На территории Пермского края разоблачена агентурная группа СБУ из числа граждан России Дмитрия Стрелкова, Михаила Соколова и Алексея Гашева, в задачи которой входили подготовка, проведение терактов и диверсий на территории России", — сообщается в релизе.
Подозреваемые, действуя по заданию СБУ, готовили теракты и диверсии на социально значимых и инфраструктурных объектах Перми.
Открыты уголовные дела по статьям о "Госизмене", и "Шпионаже". Стрелкова объявили в федеральный и межгосударственный обыск, остальных фигурантов дела арестовали.