https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/koktysh-armiya-polshi-gotovitsya-zamenit-vsu-na-ukraine-1043268709.html

Коктыш: армия Польши готовится заменить ВСУ на Украине

Коктыш: армия Польши готовится заменить ВСУ на Украине

Доктор политических наук, профессор МГИМО Кирилл Коктыш рассказал о политике Польши на Украине. 23.12.2022, Sputnik Абхазия

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Польская армия сейчас готовится в тому, чтобы вмешаться в конфликт на украинской территории, чтобы "оттяпать" пять западных областей, но это будет представлено как личная инициатива Польши без привлечения сил НАТО, считает профессор МГИМО Кирилл Коктыш.Все это будет представлено как личная инициатива Польши без привлечения сил НАТО. Говоря о выгоде или невыгоде, мы обычно не разделяем народ и элиты, а у большинства соседей они все-таки существуют раздельно. И стабильная ситуация у них - это когда элиты заключают сделку за счет собственных обществ. Гипотетический шанс присоединить к себе пять украинских областей <...> убеждает польские элиты идти на любые риски либо этих рисков сознательно не замечать, включая украинские снаряды, которые залетают на польскую территорию, и прочее. Бонусы перевешивают все остальное, и на издержки и опасности польские элиты смотреть не будут. А ввиду истощения украинской армии польская армия явно готовится к тому, чтобы заменить ее на украинском театре военных действий", - сказал Коктыш.По его словам, юристы НАТО сейчас работают над вопросом о потенциальном вовлечении альянса в прямой конфликт с Россией, которое произойдет в случае вмешательства Польши в военные действия.Полная версия беседы в аудиозаписи.

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