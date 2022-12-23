https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/lavrov-otvetil-na-upreki-v-adres-rossiyskikh-mirotvortsev-v-karabakhe-1043268811.html
Лавров ответил на упреки в адрес российских миротворцев в Карабахе
Лавров ответил на упреки в адрес российских миротворцев в Карабахе
В Москве прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. 23.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-23T16:07+0300
2022-12-23T16:07+0300
2022-12-23T16:07+0300
сергей лавров
россия
армения
азербайджан
нагорно-карабахская республика
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров назвал необоснованными упреки в адрес российских миротворцев, регулирующих ситуацию вокруг Нагорного Карабаха."Эта ситуация многосторонняя, и нужно учитывать общественное мнение всех вовлеченных сторон – азербайджанской, конечно же, армянской, карабахской. Ну и общественное мнение российской стороны тоже важно. Тем более, что из разных источников, не буду конкретизировать, звучат постоянно упреки, большей частью необоснованные, в адрес российских миротворцев, которые работают в очень непростых условиях, учитывая, что и с той, и с другой, и с третьей стороны постоянно высказываются претензии, и учитывая необходимость строго руководствоваться процедурами, которые закреплены в трехсторонних договоренностях", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.Заявления Лаврова по итогам встречи:
россия
армения
азербайджан
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сергей лавров, россия, армения, азербайджан, нагорно-карабахская республика
сергей лавров, россия, армения, азербайджан, нагорно-карабахская республика
Лавров ответил на упреки в адрес российских миротворцев в Карабахе
В Москве прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров назвал необоснованными упреки в адрес российских миротворцев, регулирующих ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
"Эта ситуация многосторонняя, и нужно учитывать общественное мнение всех вовлеченных сторон – азербайджанской, конечно же, армянской, карабахской. Ну и общественное мнение российской стороны тоже важно. Тем более, что из разных источников, не буду конкретизировать, звучат постоянно упреки, большей частью необоснованные, в адрес российских миротворцев, которые работают в очень непростых условиях, учитывая, что и с той, и с другой, и с третьей стороны постоянно высказываются претензии, и учитывая необходимость строго руководствоваться процедурами, которые закреплены в трехсторонних договоренностях", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
Заявления Лаврова по итогам встречи:
Российские миротворцы ежечасно работают над урегулированием ситуации в Лачинском коридоре.
Россия в постоянном контакте с обеими сторонами - Арменией и Азербайджаном.
Необходимо разрешить разногласия по поводу разработки рудных месторождений в регионе Лачинского коридора.
Россия заинтересована в мире между двумя дружественными странами. Главное — не допустить "рецидива" конфликта.
Стороны согласовывают новые контакты по Южному Кавказу в формате "3+3" на министерском уровне.