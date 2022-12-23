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Лавров ответил на упреки в адрес российских миротворцев в Карабахе

Лавров ответил на упреки в адрес российских миротворцев в Карабахе

В Москве прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. 23.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-23T16:07+0300

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2022-12-23T16:07+0300

сергей лавров

россия

армения

азербайджан

нагорно-карабахская республика

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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров назвал необоснованными упреки в адрес российских миротворцев, регулирующих ситуацию вокруг Нагорного Карабаха."Эта ситуация многосторонняя, и нужно учитывать общественное мнение всех вовлеченных сторон – азербайджанской, конечно же, армянской, карабахской. Ну и общественное мнение российской стороны тоже важно. Тем более, что из разных источников, не буду конкретизировать, звучат постоянно упреки, большей частью необоснованные, в адрес российских миротворцев, которые работают в очень непростых условиях, учитывая, что и с той, и с другой, и с третьей стороны постоянно высказываются претензии, и учитывая необходимость строго руководствоваться процедурами, которые закреплены в трехсторонних договоренностях", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.Заявления Лаврова по итогам встречи:

россия

армения

азербайджан

нагорно-карабахская республика

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сергей лавров, россия, армения, азербайджан, нагорно-карабахская республика