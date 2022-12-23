https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/nazvany-otvetnye-mery-rossii-na-vvedenie-potolka-tsen-na-neft-1043255221.html

Названы ответные меры России на введение потолка цен на нефть

Названы ответные меры России на введение потолка цен на нефть

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада в отношении российской нефти. 23.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-23T08:55+0300

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нефть

россия

санкции

экономика

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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть в понедельник-вторник.По его словам, Москва готова пойти на частичное сокращение добычи нефти."В начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500-700 тысяч баррелей в сутки. Это для нас примерно пять — семь процентов", — добавил вице-премьер.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель.

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нефть, россия, санкции, экономика