https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/novyy-film-dmitriya-kiseleva-krasnyy-proekt-vyydet-25-dekabrya-1043268201.html
Новый фильм Дмитрия Киселева "Красный проект" выйдет 25 декабря
Новый фильм Дмитрия Киселева "Красный проект" выйдет 25 декабря
СССР незадолго до распада – это почти одна шестая часть суши Земли с населением 293 млн. человек и 16,5 % от промышленного производства планеты. 23.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-23T15:35+0300
2022-12-23T15:35+0300
2022-12-23T15:35+0300
кино
культура
россия
ссср
дмитрий киселев
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Новый фильм Дмитрия Киселева "Красный проект" выйдет на онлайн-платформе "Смотрим" и в эфире канала "Россия 1" 25 декабря в 21:00.В своей новой картине генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" расскажет об уникальной истории строительства советского государства.Картина приурочена к столетию создания СССР и показывает основные этапы его становления и развития. Первая в мире атомная электростанция и первый космический спутник, первые испытания водородной бомбы и первый человек в космосе, узнаваемые во всем мире советские символы и "важнейшее из искусств" – кино - обо всем этом в новой картине Дмитрия Киселева.
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кино, культура, россия, ссср, дмитрий киселев
кино, культура, россия, ссср, дмитрий киселев
Новый фильм Дмитрия Киселева "Красный проект" выйдет 25 декабря
СССР незадолго до распада – это почти одна шестая часть суши Земли с населением 293 млн. человек и 16,5 % от промышленного производства планеты.
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Новый фильм Дмитрия Киселева "Красный проект" выйдет на онлайн-платформе "Смотрим" и в эфире канала "Россия 1" 25 декабря в 21:00.
В своей новой картине генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" расскажет об уникальной истории строительства советского государства.
Картина приурочена к столетию создания СССР и показывает основные этапы его становления и развития.
Первая в мире атомная электростанция и первый космический спутник, первые испытания водородной бомбы и первый человек в космосе, узнаваемые во всем мире советские символы и "важнейшее из искусств" – кино - обо всем этом в новой картине Дмитрия Киселева.