https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/novyy-film-dmitriya-kiseleva-krasnyy-proekt-vyydet-25-dekabrya-1043268201.html

Новый фильм Дмитрия Киселева "Красный проект" выйдет 25 декабря

Новый фильм Дмитрия Киселева "Красный проект" выйдет 25 декабря

СССР незадолго до распада – это почти одна шестая часть суши Земли с населением 293 млн. человек и 16,5 % от промышленного производства планеты. 23.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-23T15:35+0300

2022-12-23T15:35+0300

2022-12-23T15:35+0300

кино

культура

россия

ссср

дмитрий киселев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/13/1032450978_0:0:2589:1456_1920x0_80_0_0_b93cc17645f4e12c7651680100d83d31.jpg

СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Новый фильм Дмитрия Киселева "Красный проект" выйдет на онлайн-платформе "Смотрим" и в эфире канала "Россия 1" 25 декабря в 21:00.В своей новой картине генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" расскажет об уникальной истории строительства советского государства.Картина приурочена к столетию создания СССР и показывает основные этапы его становления и развития. Первая в мире атомная электростанция и первый космический спутник, первые испытания водородной бомбы и первый человек в космосе, узнаваемые во всем мире советские символы и "важнейшее из искусств" – кино - обо всем этом в новой картине Дмитрия Киселева.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

кино, культура, россия, ссср, дмитрий киселев