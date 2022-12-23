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https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/obyavleny-laureaty-premii-iskandera--1043257547.html
Объявлены лауреаты премии Искандера
Объявлены лауреаты премии Искандера
Международная премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года. 23.12.2022, Sputnik Абхазия
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фазиль искандер
литература
культура
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Жюри Международной премии имени Фазиля Искандера определило лауреатов 2022 года в пяти номинациях. Переводы Виталия Шария рассказов абхазского писателя Анатолия Лагулаа удостоены специального почетного диплома в номинации "Переводы". Дипломы в этой номинации также получили Каринэ Ходикян (Ереван, Армения) и ее переводчица Татьяна Мартиросян.Специальные почетные дипломы в других номинациях получили:Международная премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года. В 2022 году ее поддержал Президентский фонд культурных инициатив.Писатель, сценарист и поэт Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники — "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) — получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".Среди известных произведений, написанных Искандером, роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс, или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и другие.
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фазиль искандер, литература, культура, абхазия
фазиль искандер, литература, культура, абхазия

Объявлены лауреаты премии Искандера

11:25 23.12.2022
© Sputnik / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанкФазиль Искандер
Фазиль Искандер - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2022
© Sputnik / Анатолий Гаранин
/
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Международная премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года.
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Жюри Международной премии имени Фазиля Искандера определило лауреатов 2022 года в пяти номинациях.
1.
В номинации "Сюжет существования". Художественная проза" лауреатом стал Александр Мелихов (Санкт-Петербург), за повести "Жизнеописания Мишеля Z", "Сапфировый альбатрос", "Гриф и мамонт", "Дружба народов".
2.
В номинации "Формула розы". Поэзия" - Наталья Лясковская (Москва) за книгу стихотворений "Евангельская соль".
3.
В номинации "Дерево детства". Детская и подростковая литература два лауреата: Павел Кренёв (Москва) за книгу "Шелоник" и Виктория Татур (Подмосковье) за книгу "Нанозавры".
4.
В номинации "Праздник в ожидании праздника" (Киносценарий и драматургия) - Наталья Захарова (Москва) за рукопись пьесы "Доказательства любви". Рождественская история в двух актах.
5.
Победители в номинации "Бесценное достояние". Переводы на русский - Ахат Мушинский из Казани, переведший на русский язык свои же эссе "Австрийцы", "Линц", "Маутхаузен", "Окно в мир распахивается в Мексике", Гульсира Гайсарова-Гиззатуллина, из деревни Идяш, (Башкортостан) за цикл рассказов "Схватка" и Айдар Хусаинов (Уфа), переведший рассказы Г. Гайсаровой-Гиззатуллиной на русский язык.
Переводы Виталия Шария рассказов абхазского писателя Анатолия Лагулаа удостоены специального почетного диплома в номинации "Переводы". Дипломы в этой номинации также получили Каринэ Ходикян (Ереван, Армения) и ее переводчица Татьяна Мартиросян.
Специальные почетные дипломы в других номинациях получили:
в номинации "Проза" - Владимир Алейников (Коктебель, Республика Крым), Анастасия Коваленкова (Москва), Виктор Маркин (Челябинская обл.), Вячеслав Харченко (Симферополь, Республика Крым).
в номинации "Поэзия" - Вера Зубарева (Филадельфия, США), Галина Климова (Москва) и Дмитрий Мурзин (Кемерово).
в номинации "Детская и подростковая литература" - Рене Яловецкая (Москва).
Международная премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года. В 2022 году ее поддержал Президентский фонд культурных инициатив.
Писатель, сценарист и поэт Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники — "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) — получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".
Среди известных произведений, написанных Искандером, роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс, или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и другие.
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