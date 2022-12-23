https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/obyavleny-laureaty-premii-iskandera--1043257547.html

Объявлены лауреаты премии Искандера

Объявлены лауреаты премии Искандера

Международная премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года. 23.12.2022, Sputnik Абхазия

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фазиль искандер

литература

культура

абхазия

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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Жюри Международной премии имени Фазиля Искандера определило лауреатов 2022 года в пяти номинациях. Переводы Виталия Шария рассказов абхазского писателя Анатолия Лагулаа удостоены специального почетного диплома в номинации "Переводы". Дипломы в этой номинации также получили Каринэ Ходикян (Ереван, Армения) и ее переводчица Татьяна Мартиросян.Специальные почетные дипломы в других номинациях получили:Международная премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года. В 2022 году ее поддержал Президентский фонд культурных инициатив.Писатель, сценарист и поэт Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники — "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) — получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".Среди известных произведений, написанных Искандером, роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс, или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и другие.

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