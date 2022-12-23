https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/odin-chelovek-pogib-v-avarii-v-sukhume-1043284671.html

Один человек погиб в аварии в Сухуме

Один человек погиб в аварии в Сухуме

Два автомобиля столкнулись на улице Дзидзария в Сухуме вечером 23 декабря. 23.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Один человек погиб в результате аварии в Сухуме вечером 23 декабря, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Отмечается, что столкнулись автомобили "Toyota” и “Mercedes-Benz”. Как уточнили в ведомстве, еще один человек доставлен в больницу.

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