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Один человек погиб в аварии в Сухуме
Один человек погиб в аварии в Сухуме
Два автомобиля столкнулись на улице Дзидзария в Сухуме вечером 23 декабря. 23.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-23T18:58+0300
2022-12-23T18:58+0300
2022-12-23T19:07+0300
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Один человек погиб в результате аварии в Сухуме вечером 23 декабря, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Отмечается, что столкнулись автомобили "Toyota” и “Mercedes-Benz”. Как уточнили в ведомстве, еще один человек доставлен в больницу.
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мчс абхазии, авария, сухум, абхазия
мчс абхазии, авария, сухум, абхазия
Один человек погиб в аварии в Сухуме
18:58 23.12.2022 (обновлено: 19:07 23.12.2022)
Два автомобиля столкнулись на улице Дзидзария в Сухуме вечером 23 декабря.
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Один человек погиб в результате аварии в Сухуме вечером 23 декабря, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Отмечается, что столкнулись автомобили "Toyota” и “Mercedes-Benz”.
Как уточнили в ведомстве, еще один человек доставлен в больницу.