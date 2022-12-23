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https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/ogranichenie-poletov-v-aeroporty-yuga-i-tsentralnoy-chasti-rossii-prodleno-1043255999.html
Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России продлено
Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России продлено
Режим ограничения полетов был введен после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля, и с тех пор не раз продлевался. 23.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 2 января, сообщает Росавиация.Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.
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аэропорт, россия, санкции
аэропорт, россия, санкции

Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России продлено

09:40 23.12.2022 (обновлено: 09:46 23.12.2022)
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© Sputnik / Виталий Аньков
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Режим ограничения полетов был введен после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля, и с тех пор не раз продлевался.
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 2 января, сообщает Росавиация.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.
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