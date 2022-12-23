Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России продлено
09:40 23.12.2022 (обновлено: 09:46 23.12.2022)
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗапуск прямых рейсов из Владивостока в Санкт-Петербург компанией "Аэрофлот"
© Sputnik / Виталий Аньков/
Режим ограничения полетов был введен после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля, и с тех пор не раз продлевался.
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 2 января, сообщает Росавиация.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.