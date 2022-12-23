https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/ogranichenie-poletov-v-aeroporty-yuga-i-tsentralnoy-chasti-rossii-prodleno-1043255999.html

Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России продлено

Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России продлено

Режим ограничения полетов был введен после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля, и с тех пор не раз продлевался. 23.12.2022, Sputnik Абхазия

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аэропорт

россия

санкции

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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 2 января, сообщает Росавиация.Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.

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