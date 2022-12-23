https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/posrednik-ardzinba-o-rabote-upravleniya-ekonomiki-kabineta-ministrov-abkhazii--1043238825.html
Посредник: Ардзинба о работе Управления экономики Кабинета Министров Абхазии
Посредник: Ардзинба о работе Управления экономики Кабинета Министров Абхазии
Начальник Управления экономики Аппарата Кабинета Министров Абхазии Давид Ардзинба в программе "Посредник" на радио Sputnik. 23.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-23T13:44+0300
2022-12-23T13:44+0300
2022-12-23T14:12+0300
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Посредник: Ардзинба о работе Управления экономики
Посредник: Ардзинба о работе Управления экономики
О задачах управления, основных итогах его работы в уходящем году, планах на будущее, рассказал Давид Ардзинба в программе "Посредник. Управление экономики Аппарата Кабинета Министров Абхазии обеспечивает реализацию государственной политики, осуществляемой центральными и местными органами государственного управления в сфере финансов, экономической сфере, включающей туризм, транспорт, энергетику, связь, строительство и архитектуру, сельское хозяйство, земельные отношения, лесное хозяйство, государственный надзор по стандартам, потребительскому и техническому надзору, статистику, а также налоговую и таможенную политику. "Наша деятельность многосторонняя, в зависимости от поставленной задачи. Но, как правило, в рамках текущей деятельности мы занимаемся изучением проектов решений, которые поступают в адрес Кабмина - проекты постановлений и распоряжений. В нашу задачу входит проверка этих проектов, соответствуют ли они законодательству, имеются ли все заключения, каков будет экономический эффект при принятии этих проектов", - рассказал Ардзинба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, посредник, экономика, кабинет министров абхазии, аудио
подкасты, абхазия, посредник, экономика, кабинет министров абхазии, аудио
Посредник: Ардзинба о работе Управления экономики Кабинета Министров Абхазии
13:44 23.12.2022 (обновлено: 14:12 23.12.2022)
Начальник Управления экономики Аппарата Кабинета Министров Абхазии Давид Ардзинба в программе "Посредник" на радио Sputnik.
О задачах управления, основных итогах его работы в уходящем году, планах на будущее, рассказал Давид Ардзинба в программе "Посредник.
Управление экономики Аппарата Кабинета Министров Абхазии обеспечивает реализацию государственной политики, осуществляемой центральными и местными органами государственного управления в сфере финансов, экономической сфере, включающей туризм, транспорт, энергетику, связь, строительство и архитектуру, сельское хозяйство, земельные отношения, лесное хозяйство, государственный надзор по стандартам, потребительскому и техническому надзору, статистику, а также налоговую и таможенную политику.
"Наша деятельность многосторонняя, в зависимости от поставленной задачи. Но, как правило, в рамках текущей деятельности мы занимаемся изучением проектов решений, которые поступают в адрес Кабмина - проекты постановлений и распоряжений. В нашу задачу входит проверка этих проектов, соответствуют ли они законодательству, имеются ли все заключения, каков будет экономический эффект при принятии этих проектов", - рассказал Ардзинба.
Подробности слушайте в аудиофайле.