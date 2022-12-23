https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/sozdana-rabochaya-gruppa-po-razrabotke-normativnykh-aktov-reguliruyuschikh-voprosy-ozeleneniya-1043263370.html

Создана рабочая группа по разработке нормативных актов, регулирующих вопросы озеленения

Создана рабочая группа по разработке нормативных актов, регулирующих вопросы озеленения

Распоряжение о создании рабочей группы подписано премьер-министром Александром Анкваб. 23.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-23T13:07+0300

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2022-12-23T13:07+0300

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озеленение

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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Создана рабочая группа по разработке проектов нормативных правовых актов, регулирующих вопросы озеленения населенных пунктов Абхазии, ухода за зелеными насаждениями и их охраны.Группа создана в целях обеспечения правового регулирования вопросов озеленения населенных пунктов республики, законодательного закрепления полномочий центральных и местных органов госуправления по осуществлению ухода за зелеными насаждениями и их охране.До 31 января 2023 года рабочая группа должна представить предложения: Рабочую группу возглавил руководитель аппарата Кабмина Давид Сангулия.

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