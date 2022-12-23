https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/sozdana-rabochaya-gruppa-po-razrabotke-normativnykh-aktov-reguliruyuschikh-voprosy-ozeleneniya-1043263370.html
Создана рабочая группа по разработке нормативных актов, регулирующих вопросы озеленения
Создана рабочая группа по разработке нормативных актов, регулирующих вопросы озеленения
Распоряжение о создании рабочей группы подписано премьер-министром Александром Анкваб. 23.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-23T13:07+0300
2022-12-23T13:07+0300
2022-12-23T13:07+0300
в абхазии
кабинет министров абхазии
абхазия
озеленение
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Создана рабочая группа по разработке проектов нормативных правовых актов, регулирующих вопросы озеленения населенных пунктов Абхазии, ухода за зелеными насаждениями и их охраны.Группа создана в целях обеспечения правового регулирования вопросов озеленения населенных пунктов республики, законодательного закрепления полномочий центральных и местных органов госуправления по осуществлению ухода за зелеными насаждениями и их охране.До 31 января 2023 года рабочая группа должна представить предложения: Рабочую группу возглавил руководитель аппарата Кабмина Давид Сангулия.
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кабинет министров абхазии, абхазия, озеленение
кабинет министров абхазии, абхазия, озеленение
Создана рабочая группа по разработке нормативных актов, регулирующих вопросы озеленения
Распоряжение о создании рабочей группы подписано премьер-министром Александром Анкваб.
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Создана рабочая группа по разработке проектов нормативных правовых актов, регулирующих вопросы озеленения населенных пунктов Абхазии, ухода за зелеными насаждениями и их охраны.
Группа создана в целях обеспечения правового регулирования вопросов озеленения населенных пунктов республики, законодательного закрепления полномочий центральных и местных органов госуправления по осуществлению ухода за зелеными насаждениями и их охране.
До 31 января 2023 года рабочая группа должна представить предложения:
по подбору видов декоративных растений,
определению порядка, сроков и способов посадки зеленых насаждений,
по содержанию и охране произрастающих в населенных пунктов Абхазии зеленых насаждений.
Рабочую группу возглавил руководитель аппарата Кабмина Давид Сангулия.