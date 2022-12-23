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Сто тонн гумгруза доставили из Абхазии в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области

Сто тонн гумгруза доставили из Абхазии в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области

На территории России помощь в доставке груза абхазским спасателям оказывали волонтеры из общественной организации "Молодая гвардия". 23.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Сто тонн гуманитарного груза доставили в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области из Абхазии по поручению президента. Об итогах поездки премьер-министру доложил глава МЧС Лев Квициния. Прием мандаринов, которые должны были отправиться в новые российские регионы, начался 5 декабря. Всего было собрано более ста тонн фруктов.На территории России помощь в доставке груза абхазским спасателям оказывали волонтеры из общественной организации "Молодая гвардия", которые развернули в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Херсонской и Запорожской областях.

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мандарины, гуманитарная помощь, днр, лнр, херсонская область , запорожская область, абхазия, мчс абхазии