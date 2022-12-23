https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/sto-tonn-gumgruza-dostavili-iz-abkhazii-v-dnr-lnr-khersonskuyu-i-zaporozhskuyu-oblasti--1043284868.html
Сто тонн гумгруза доставили из Абхазии в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области
Сто тонн гумгруза доставили из Абхазии в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области
На территории России помощь в доставке груза абхазским спасателям оказывали волонтеры из общественной организации "Молодая гвардия". 23.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-23T19:25+0300
2022-12-23T19:25+0300
2022-12-23T19:25+0300
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гуманитарная помощь
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Сто тонн гуманитарного груза доставили в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области из Абхазии по поручению президента. Об итогах поездки премьер-министру доложил глава МЧС Лев Квициния. Прием мандаринов, которые должны были отправиться в новые российские регионы, начался 5 декабря. Всего было собрано более ста тонн фруктов.На территории России помощь в доставке груза абхазским спасателям оказывали волонтеры из общественной организации "Молодая гвардия", которые развернули в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Херсонской и Запорожской областях.
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мандарины, гуманитарная помощь, днр, лнр, херсонская область , запорожская область, абхазия, мчс абхазии
мандарины, гуманитарная помощь, днр, лнр, херсонская область , запорожская область, абхазия, мчс абхазии
Сто тонн гумгруза доставили из Абхазии в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области
На территории России помощь в доставке груза абхазским спасателям оказывали волонтеры из общественной организации "Молодая гвардия".
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Сто тонн гуманитарного груза доставили в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области из Абхазии по поручению президента. Об итогах поездки премьер-министру доложил глава МЧС Лев Квициния.
Часть помощи распределили в дошкольные учреждения и школу для детей с ограниченными возможностями.
Прием мандаринов, которые должны были отправиться в новые российские регионы, начался 5 декабря. Всего было собрано более ста тонн фруктов.
На территории России помощь в доставке груза абхазским спасателям оказывали волонтеры из общественной организации "Молодая гвардия", которые развернули в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Херсонской и Запорожской областях.