https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/tretiy-dizel-generator-ustanovyat-v-respublikanskoy-bolnitse-v-sukhume-1043266503.html

Третий дизель-генератор установят в Республиканской больнице в Сухуме

Третий дизель-генератор установят в Республиканской больнице в Сухуме

Медучреждение в случае отключения электроэнергии питается от двух автономных дизельных генераторов. 23.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-23T14:25+0300

2022-12-23T14:25+0300

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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. В Республиканской больнице в Сухуме установят третий дизель, который будет мобильным. Об этом сообщает пресс-слжуб Минздрава. В случае необходимости его могут оперативно перевезти в другое лечебное заведение. В пресс-службе также рассказали, что завершены ремонтные работы в кабинетах поликлиники при Республиканской больнице в Сухуме.В поликлинику, по словам главврача Эрика Хатхва, за день обращаются около 150 амбулаторных пациентов.

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