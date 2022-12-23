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Третий дизель-генератор установят в Республиканской больнице в Сухуме
Третий дизель-генератор установят в Республиканской больнице в Сухуме
Медучреждение в случае отключения электроэнергии питается от двух автономных дизельных генераторов. 23.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-23T14:25+0300
2022-12-23T14:25+0300
2022-12-23T14:25+0300
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. В Республиканской больнице в Сухуме установят третий дизель, который будет мобильным. Об этом сообщает пресс-слжуб Минздрава. В случае необходимости его могут оперативно перевезти в другое лечебное заведение. В пресс-службе также рассказали, что завершены ремонтные работы в кабинетах поликлиники при Республиканской больнице в Сухуме.В поликлинику, по словам главврача Эрика Хатхва, за день обращаются около 150 амбулаторных пациентов.
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медицина, абхазия, сухум
Третий дизель-генератор установят в Республиканской больнице в Сухуме
Медучреждение в случае отключения электроэнергии питается от двух автономных дизельных генераторов.
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. В Республиканской больнице в Сухуме установят третий дизель, который будет мобильным. Об этом сообщает пресс-слжуб Минздрава.
В случае необходимости его могут оперативно перевезти в другое лечебное заведение.
В медучреждении уже есть два автономных дизельных генератора, обеспечивающих больницу электроэнергией при отключениях.
В пресс-службе также рассказали, что завершены ремонтные работы в кабинетах поликлиники при Республиканской больнице в Сухуме.
В поликлинику, по словам главврача Эрика Хатхва, за день обращаются около 150 амбулаторных пациентов.