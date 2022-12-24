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Абхазия попала в десятку популярных направлений для отдыха с питомцами

Абхазия попала в десятку популярных направлений для отдыха с питомцами

Российский сервис бронирования Tvil.ru определил самые популярные направления года, где туристов принимали с их питомцами. 24.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-24T08:55+0300

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в абхазии

гагрский район

абхазия

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отдых в абхазии

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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Абхазия попала в десятку популярных направлений для отдыха с питомцами, пишет сервис Tvil.ru.На первом месте у путешественников с четвероногими любимцами Сочи с 16% бронирований. На втором месте Феодосия - 6%, а на третьем - Москва - 4% бронирований.

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