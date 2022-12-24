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Абхазия попала в десятку популярных направлений для отдыха с питомцами
Абхазия попала в десятку популярных направлений для отдыха с питомцами
Российский сервис бронирования Tvil.ru определил самые популярные направления года, где туристов принимали с их питомцами. 24.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-24T08:55+0300
2022-12-24T08:55+0300
2022-12-24T08:55+0300
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Абхазия попала в десятку популярных направлений для отдыха с питомцами, пишет сервис Tvil.ru.На первом месте у путешественников с четвероногими любимцами Сочи с 16% бронирований. На втором месте Феодосия - 6%, а на третьем - Москва - 4% бронирований.
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гагрский район, абхазия, отдых, отдых в абхазии
гагрский район, абхазия, отдых, отдых в абхазии
Абхазия попала в десятку популярных направлений для отдыха с питомцами
Российский сервис бронирования Tvil.ru определил самые популярные направления года, где туристов принимали с их питомцами.
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Абхазия попала в десятку популярных направлений для отдыха с питомцами, пишет сервис Tvil.ru.
На первом месте у путешественников с четвероногими любимцами Сочи с 16% бронирований. На втором месте Феодосия - 6%, а на третьем - Москва - 4% бронирований.
Десять популярных направлений для путешествий с животными:
Город
Средняя стоимость ночи (рублей)
Средняя стоимость ночи
Сочи, Краснодарский край
2608
6
Феодосия, Крым
2963
5
Москва, Московская область
3744
2
Санкт-Петербург, Ленинградская область
4321
3
Севастополь, Крым
2821
4
Краснодар, Краснодарский край
2106
2
Ростов-на-Дону, Ростовская область
2432
2
Суздаль, Владимирская область
3683
2
Воронеж, Воронежская область
4333
2
Гагра, Республика Абхазия
2926
6