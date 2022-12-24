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Абхазия попала в десятку популярных направлений для отдыха с питомцами
Абхазия попала в десятку популярных направлений для отдыха с питомцами
Российский сервис бронирования Tvil.ru определил самые популярные направления года, где туристов принимали с их питомцами. 24.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Абхазия попала в десятку популярных направлений для отдыха с питомцами, пишет сервис Tvil.ru.На первом месте у путешественников с четвероногими любимцами Сочи с 16% бронирований. На втором месте Феодосия - 6%, а на третьем - Москва - 4% бронирований.
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гагрский район, абхазия, отдых, отдых в абхазии

Абхазия попала в десятку популярных направлений для отдыха с питомцами

08:55 24.12.2022
© Sputnik / Томас ТхайцукТуристы на набережной Сухума
Туристы на набережной Сухума - Sputnik Абхазия, 1920, 24.12.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Российский сервис бронирования Tvil.ru определил самые популярные направления года, где туристов принимали с их питомцами.
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Абхазия попала в десятку популярных направлений для отдыха с питомцами, пишет сервис Tvil.ru.
На первом месте у путешественников с четвероногими любимцами Сочи с 16% бронирований. На втором месте Феодосия - 6%, а на третьем - Москва - 4% бронирований.
Десять популярных направлений для путешествий с животными:

Город

Средняя стоимость ночи (рублей)

Средняя стоимость ночи

Сочи, Краснодарский край

2608

6

Феодосия, Крым

2963

5

Москва, Московская область

3744

2

Санкт-Петербург, Ленинградская область

4321

3

Севастополь, Крым

2821

4

Краснодар, Краснодарский край

2106

2

Ростов-на-Дону, Ростовская область

2432

2

Суздаль, Владимирская область

3683

2

Воронеж, Воронежская область

4333

2

Гагра, Республика Абхазия

2926

6

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