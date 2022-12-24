https://sputnik-abkhazia.ru/20221224/aeroport-sochi-v-novogodnie-prazdniki-planiruet-prinyat-pochti-600-tysyach-passazhirov-1043296131.html

Аэропорт Сочи в новогодние праздники планирует принять почти 600 тысяч пассажиров

Аэропорт Сочи в новогодние праздники планирует принять почти 600 тысяч пассажиров

Международный аэропорт Сочи входит в пятерку российских аэропортов по объему пассажирских перевозок. 24.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-24T18:20+0300

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аэропорт сочи

россия

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СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Международный аэропорт Сочи планирует встретить на 22% пассажиров больше в новогодние праздники, чем в 2021 году, сообщает администрация Краснодарского края.Он добавил, что на фоне роста числа пассажиров в аэропорту организовали дополнительные зоны досмотра. Кроме этого, во время пиковых загрузок для распределения очередей будут привлекать волонтеров.Всего к окончанию 2022 года, по данным сочинской мэрии, планируется встретить более семи миллионов отдыхающих.Аэропорт был реконструирован в 2007-2013 годах, сейчас его площадь составляет 65 000 квадратных метров. Из него вылетают самолеты по 60 внутренним и международным направлениям, в 2021 году пассажиропоток сочинского аэропорта составил более 11 миллионов человек.

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