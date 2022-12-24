https://sputnik-abkhazia.ru/20221224/aeroport-sochi-v-novogodnie-prazdniki-planiruet-prinyat-pochti-600-tysyach-passazhirov-1043296131.html
Аэропорт Сочи в новогодние праздники планирует принять почти 600 тысяч пассажиров
Аэропорт Сочи в новогодние праздники планирует принять почти 600 тысяч пассажиров
Международный аэропорт Сочи входит в пятерку российских аэропортов по объему пассажирских перевозок. 24.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-24T18:20+0300
2022-12-24T18:20+0300
2022-12-24T18:37+0300
аэропорт сочи
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036544737_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_72a4043cc4f7d5c550adae8a6f2f5e8e.jpg
СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Международный аэропорт Сочи планирует встретить на 22% пассажиров больше в новогодние праздники, чем в 2021 году, сообщает администрация Краснодарского края.Он добавил, что на фоне роста числа пассажиров в аэропорту организовали дополнительные зоны досмотра. Кроме этого, во время пиковых загрузок для распределения очередей будут привлекать волонтеров.Всего к окончанию 2022 года, по данным сочинской мэрии, планируется встретить более семи миллионов отдыхающих.Аэропорт был реконструирован в 2007-2013 годах, сейчас его площадь составляет 65 000 квадратных метров. Из него вылетают самолеты по 60 внутренним и международным направлениям, в 2021 году пассажиропоток сочинского аэропорта составил более 11 миллионов человек.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036544737_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b70711331295f1ca469023e3c8765018.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аэропорт сочи, россия
Аэропорт Сочи в новогодние праздники планирует принять почти 600 тысяч пассажиров
18:20 24.12.2022 (обновлено: 18:37 24.12.2022)
Международный аэропорт Сочи входит в пятерку российских аэропортов по объему пассажирских перевозок.
СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Международный аэропорт Сочи планирует встретить на 22% пассажиров больше в новогодние праздники, чем в 2021 году, сообщает администрация Краснодарского края.
"В новогодние и рождественские праздники авиагавань готовится принять 570 тысяч пассажиров, включая транзитных, что на 22% превышает показатели прошлого года", — приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Кубани Александра Руппеля.
Он добавил, что на фоне роста числа пассажиров в аэропорту организовали дополнительные зоны досмотра. Кроме этого, во время пиковых загрузок для распределения очередей будут привлекать волонтеров.
Всего к окончанию 2022 года, по данным сочинской мэрии, планируется встретить более семи миллионов отдыхающих.
Аэропорт был реконструирован в 2007-2013 годах, сейчас его площадь составляет 65 000 квадратных метров. Из него вылетают самолеты по 60 внутренним и международным направлениям, в 2021 году пассажиропоток сочинского аэропорта составил более 11 миллионов человек.