https://sputnik-abkhazia.ru/20221224/detskiy-myuzikl-volshebnyy-globus-pokazhut-v-abkhazskom-dramteatre-1043290371.html
Детский мюзикл "Волшебный глобус" покажут в Абхазском драмтеатре
Детский мюзикл "Волшебный глобус" покажут в Абхазском драмтеатре
Впервые премьера мюзикла состоялась в 2019 году в РУСДРАМе и собрала аншлаг. 24.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-24T13:10+0300
2022-12-24T13:10+0300
2022-12-24T13:40+0300
в абхазии
культура
дети
абхазский драматический театр
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СУХУМ, 24 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Полномасштабный мюзикл детской музыкальной студии "Next" "Волшебный глобус" пройдет в Абхазском драматическом театре 7 и 8 января, рассказала в интервью Sputnik руководитель студии Фая Мархолия.Мархолия отметила, что студия работает восемь лет, и в ней участвуют очень талантливые дети и подростки из разных городов страны.Впервые премьера мюзикла состоялась в 2019 году в РУСДРАМе, и мюзикл собрал аншлаг. Предполагалось, что выступление будет записано и позже показано на экранах страны, но из-за технических причин съемки отменились. В этом году, по словам Мархолия, съемки мюзикла должны состояться."Мы очень хотим, чтобы нашему зрителю понравилось. Потому что мы оставили немалую часть своей души в каждом герое и в представлении. Это интересная история для семьи, для детей, это история про тех, кто верит в доброе, в чудеса", – добавила она.В мюзикле, в котором примут участие около 25 детей, будут представлены композиции из полюбившихся и уже известных мультфильмов – “Бременские музыканты", "Буратино", "Красная шапочка", "Рапунцель", "Золушка", "Храброе сердце", "Холодное сердце", "Жасмин и Алладин", "Моана", собранные в одну сюжетную линию.
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культура, дети, абхазский драматический театр
культура, дети, абхазский драматический театр
Детский мюзикл "Волшебный глобус" покажут в Абхазском драмтеатре
13:10 24.12.2022 (обновлено: 13:40 24.12.2022)
Впервые премьера мюзикла состоялась в 2019 году в РУСДРАМе и собрала аншлаг.
СУХУМ, 24 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Полномасштабный мюзикл детской музыкальной студии "Next" "Волшебный глобус" пройдет в Абхазском драматическом театре 7 и 8 января, рассказала в интервью Sputnik руководитель студии Фая Мархолия.
Мархолия отметила, что студия работает восемь лет, и в ней участвуют очень талантливые дети и подростки из разных городов страны.
"В этом году мы решили порадовать наших детишек самым настоящим, масштабным мюзиклом "Волшебный глобус". Зритель вместе с происходящим волшебством на сцене попадет в сказку и в путешествие по сказкам и мультфильмам", – рассказала Мархолия.
Впервые премьера мюзикла состоялась в 2019 году в РУСДРАМе, и мюзикл собрал аншлаг. Предполагалось, что выступление будет записано и позже показано на экранах страны, но из-за технических причин съемки отменились.
В этом году, по словам Мархолия, съемки мюзикла должны состояться.
"Мы очень хотим, чтобы нашему зрителю понравилось. Потому что мы оставили немалую часть своей души в каждом герое и в представлении. Это интересная история для семьи, для детей, это история про тех, кто верит в доброе, в чудеса", – добавила она.
В мюзикле, в котором примут участие около 25 детей, будут представлены композиции из полюбившихся и уже известных мультфильмов – “Бременские музыканты", "Буратино", "Красная шапочка", "Рапунцель", "Золушка", "Храброе сердце", "Холодное сердце", "Жасмин и Алладин", "Моана", собранные в одну сюжетную линию.