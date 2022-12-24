https://sputnik-abkhazia.ru/20221224/detskiy-myuzikl-volshebnyy-globus-pokazhut-v-abkhazskom-dramteatre-1043290371.html

Детский мюзикл "Волшебный глобус" покажут в Абхазском драмтеатре

Детский мюзикл "Волшебный глобус" покажут в Абхазском драмтеатре

Впервые премьера мюзикла состоялась в 2019 году в РУСДРАМе и собрала аншлаг. 24.12.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

культура

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абхазский драматический театр

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СУХУМ, 24 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Полномасштабный мюзикл детской музыкальной студии "Next" "Волшебный глобус" пройдет в Абхазском драматическом театре 7 и 8 января, рассказала в интервью Sputnik руководитель студии Фая Мархолия.Мархолия отметила, что студия работает восемь лет, и в ней участвуют очень талантливые дети и подростки из разных городов страны.Впервые премьера мюзикла состоялась в 2019 году в РУСДРАМе, и мюзикл собрал аншлаг. Предполагалось, что выступление будет записано и позже показано на экранах страны, но из-за технических причин съемки отменились. В этом году, по словам Мархолия, съемки мюзикла должны состояться."Мы очень хотим, чтобы нашему зрителю понравилось. Потому что мы оставили немалую часть своей души в каждом герое и в представлении. Это интересная история для семьи, для детей, это история про тех, кто верит в доброе, в чудеса", – добавила она.В мюзикле, в котором примут участие около 25 детей, будут представлены композиции из полюбившихся и уже известных мультфильмов – “Бременские музыканты", "Буратино", "Красная шапочка", "Рапунцель", "Золушка", "Храброе сердце", "Холодное сердце", "Жасмин и Алладин", "Моана", собранные в одну сюжетную линию.

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