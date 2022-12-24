https://sputnik-abkhazia.ru/20221224/nachalas-registratsiya-po-kvotnyy-programme-rossotrudnichestva-1043286547.html

Началась регистрация по квотный программе Россотрудничества

Началась регистрация по квотный программе Россотрудничества

Всего для абхазских абитуриентов в российских вузах в 2023 году выделено 110 мест. 24.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Началась регистрация по квотной программе Россотрудничества на обучение в российских вузах. С 23 декабря начал работу портал ГИС "ОРФИ". Абитуриенты должны:Подача заявок завершается 20 февраля 2023 года.В 2023-2024 учебном году в университеты России смогут поступить на 20 человек больше, чем в прошлом. Всего для абхазских абитуриентов выделено 110 мест.

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