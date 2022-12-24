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https://sputnik-abkhazia.ru/20221224/nachalas-registratsiya-po-kvotnyy-programme-rossotrudnichestva-1043286547.html
Началась регистрация по квотный программе Россотрудничества
Началась регистрация по квотный программе Россотрудничества
Всего для абхазских абитуриентов в российских вузах в 2023 году выделено 110 мест. 24.12.2022, Sputnik Абхазия
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в абхазии
квоты
россотрудничество
абхазия
образование
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СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Началась регистрация по квотной программе Россотрудничества на обучение в российских вузах. С 23 декабря начал работу портал ГИС "ОРФИ". Абитуриенты должны:Подача заявок завершается 20 февраля 2023 года.В 2023-2024 учебном году в университеты России смогут поступить на 20 человек больше, чем в прошлом. Всего для абхазских абитуриентов выделено 110 мест.
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квоты, россотрудничество, абхазия, образование
квоты, россотрудничество, абхазия, образование

Началась регистрация по квотный программе Россотрудничества

10:35 24.12.2022 (обновлено: 13:44 24.12.2022)
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Новый конкурс Гордость Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 24.12.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Всего для абхазских абитуриентов в российских вузах в 2023 году выделено 110 мест.
СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Началась регистрация по квотной программе Россотрудничества на обучение в российских вузах.
С 23 декабря начал работу портал ГИС "ОРФИ".
Абитуриенты должны:
самостоятельно зарегистрироваться на портале,
заполнить анкету,
загрузить фото,
поставить дату и подпись,
к заявке прикрепить скан-копии паспортов, скан документа об образовании (или справку о периоде образования),
скан согласия кандидата на обработку персональных данных,
направить через ГИС "ОРФИ" заполненную анкету, переведя заявку в статус "на проверку".
Подача заявок завершается 20 февраля 2023 года.
В 2023-2024 учебном году в университеты России смогут поступить на 20 человек больше, чем в прошлом. Всего для абхазских абитуриентов выделено 110 мест.
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