https://sputnik-abkhazia.ru/20221224/samoubiystvo-na-bortu-bunt-i-lyudoedy-pervaya-russkaya-krugosvetka-chast-3-1043245579.html
Самоубийство на борту, бунт и людоеды. Первая русская кругосветка. Часть 3
Самоубийство на борту, бунт и людоеды. Первая русская кругосветка. Часть 3
Корабли "Нева" и "Надежда" стали первыми, на которых русские моряки совершили кругосветное путешествие. Руководителем экспедиции и капитаном "Надежды" был Иван... 24.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-24T11:25+0300
2022-12-24T11:25+0300
2022-12-24T11:41+0300
радио
подкасты риа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/16/1043245425_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_c2fa825dc0d7f7b661b58a1c3e52f737.jpg
Самоубийство на борту, бунт и людоеды. Первая русская кругосветка. Часть 3
Самоубийство на борту, бунт и людоеды. Первая русская кругосветка. Часть 3
Корабли "Нева" и "Надежда" стали первыми, на которых русские моряки совершили кругосветное путешествие. Руководителем экспедиции и капитаном "Надежды" был Иван Крузенштерн. "Неву" же возглавил Юрий Лисянский. Но какими двух капитанов видели их подчинённые? Что скрывал в своих дневниках Крузенштерн и почему миссия Резанова провалилась?Это третий и заключительный эпизод про историю первой русской кругосветной экспедиции под началом Ивана Федоровича Крузенштерна на кораблях "Нева" и "Надежда".Как за три года экспедиции "Нева" и "Надежда" находились вместе только год, и почему Лисянский завершил путешествие раньше можно в эпизоде "Что не поделил Крузенштерн с Лисянским? Первая русская кругосветка. Часть 2".Слушайте подкасты РИА Новости.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/16/1043245425_98:0:1182:813_1920x0_80_0_0_398c69416e6d550ee2ef70eaba6def21.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
Самоубийство на борту, бунт и людоеды. Первая русская кругосветка. Часть 3
11:25 24.12.2022 (обновлено: 11:41 24.12.2022)
Корабли "Нева" и "Надежда" стали первыми, на которых русские моряки совершили кругосветное путешествие. Руководителем экспедиции и капитаном "Надежды" был Иван Крузенштерн. "Неву" же возглавил Юрий Лисянский. Но какими двух капитанов видели их подчинённые? Что скрывал в своих дневниках Крузенштерн и почему миссия Резанова провалилась?
Это третий и заключительный эпизод про историю первой русской кругосветной экспедиции под началом Ивана Федоровича Крузенштерна на кораблях "Нева" и "Надежда".
Как за три года экспедиции "Нева" и "Надежда" находились вместе только год, и почему Лисянский завершил путешествие раньше можно в эпизоде "Что не поделил Крузенштерн с Лисянским? Первая русская кругосветка. Часть 2"
.