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Самоубийство на борту, бунт и людоеды. Первая русская кругосветка. Часть 3

Самоубийство на борту, бунт и людоеды. Первая русская кругосветка. Часть 3

Корабли "Нева" и "Надежда" стали первыми, на которых русские моряки совершили кругосветное путешествие. Руководителем экспедиции и капитаном "Надежды" был Иван... 24.12.2022, Sputnik Абхазия

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Самоубийство на борту, бунт и людоеды. Первая русская кругосветка. Часть 3 Самоубийство на борту, бунт и людоеды. Первая русская кругосветка. Часть 3

Корабли "Нева" и "Надежда" стали первыми, на которых русские моряки совершили кругосветное путешествие. Руководителем экспедиции и капитаном "Надежды" был Иван Крузенштерн. "Неву" же возглавил Юрий Лисянский. Но какими двух капитанов видели их подчинённые? Что скрывал в своих дневниках Крузенштерн и почему миссия Резанова провалилась?Это третий и заключительный эпизод про историю первой русской кругосветной экспедиции под началом Ивана Федоровича Крузенштерна на кораблях "Нева" и "Надежда".Как за три года экспедиции "Нева" и "Надежда" находились вместе только год, и почему Лисянский завершил путешествие раньше можно в эпизоде "Что не поделил Крузенштерн с Лисянским? Первая русская кругосветка. Часть 2".Слушайте подкасты РИА Новости.

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