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Вице-президент провел осмотр состояния объектов оборонного значения
Вице-президент провел осмотр состояния объектов оборонного значения
Президент Аслан Бжания ранее заявлял, что в стране ведется работа по повышению уровня мобилизационной готовности, обеспечению Вооруженных сил дополнительными... 24.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-24T14:00+0300
2022-12-24T14:00+0300
2022-12-24T14:18+0300
в абхазии
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СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Вице-президент Бадра Гунба по поручению президента провел осмотр состояния объектов оборонного значения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В рабочей поездке также участвовали вице-премьер Сергей Пустовалов, министр обороны Владимир Ануа, первый замминистра обороны Абхазии, генерал-лейтенант Владимир Савченко, председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Тимур Шергелия, начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба.
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абхазия, армия, министерство обороны абхазии
абхазия, армия, министерство обороны абхазии
Вице-президент провел осмотр состояния объектов оборонного значения
14:00 24.12.2022 (обновлено: 14:18 24.12.2022)
Президент Аслан Бжания ранее заявлял, что в стране ведется работа по повышению уровня мобилизационной готовности, обеспечению Вооруженных сил дополнительными видами вооружения и спецтехники.
СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Вице-президент Бадра Гунба по поручению президента провел осмотр состояния объектов оборонного значения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Инспекционная поездка состоялась в рамках исполнения решений по мобилизационному обеспечению.
В рабочей поездке также участвовали вице-премьер Сергей Пустовалов, министр обороны Владимир Ануа, первый замминистра обороны Абхазии, генерал-лейтенант Владимир Савченко, председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Тимур Шергелия, начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба.