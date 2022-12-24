https://sputnik-abkhazia.ru/20221224/vitse-prezident-provel-osmotr-sostoyaniya-obektov-oboronnogo-znacheniya-1043291035.html

Вице-президент провел осмотр состояния объектов оборонного значения

Вице-президент провел осмотр состояния объектов оборонного значения

Президент Аслан Бжания ранее заявлял, что в стране ведется работа по повышению уровня мобилизационной готовности, обеспечению Вооруженных сил дополнительными... 24.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-24T14:00+0300

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2022-12-24T14:18+0300

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министерство обороны абхазии

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СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Вице-президент Бадра Гунба по поручению президента провел осмотр состояния объектов оборонного значения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В рабочей поездке также участвовали вице-премьер Сергей Пустовалов, министр обороны Владимир Ануа, первый замминистра обороны Абхазии, генерал-лейтенант Владимир Савченко, председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Тимур Шергелия, начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба.

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