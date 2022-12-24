https://sputnik-abkhazia.ru/20221224/voennyy-ekspert-rasskazal-kak-novoe-rossiyskoe-oruzhie-boretsya-s-terminalami-starlink-1043296625.html

Военный эксперт рассказал, как новое российское оружие борется с терминалами Starlink

Военный эксперт рассказал, как новое российское оружие борется с терминалами Starlink

Проблема дезертирства в ВСУ с каждым месяцем становится все более сложной. Именно поэтому главком ВСУ Залужный попросил Зеленского подписать закон... 24.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-24T19:10+0300

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев. Как участившиеся случаи дезертирства сказываются на боеспособности Украины? Почему не все переданное Украине вооружение оказалось эффективно на фронте? Как новое российское оружие может противостоять сети Starlink? Об этом и многом другом смотрите в нашем видео.

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