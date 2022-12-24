https://sputnik-abkhazia.ru/20221224/vs-rossii-na-donetskom-napravlenii-unichtozhili-svodnuyu-gruppu-inostrannykh-naemnikov-1043294573.html

ВС России на Донецком направлении уничтожили сводную группу иностранных наемников

ВС России на Донецком направлении уничтожили сводную группу иностранных наемников

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Вооруженные силы России на Донецком направлении в ходе наступательных действий уничтожили сводную тактическую группу иностранных... 24.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-24T15:50+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Вооруженные силы России на Донецком направлении в ходе наступательных действий уничтожили сводную тактическую группу иностранных наемников, а также поразили подразделения10-й горно-штурмовой бригады украинских войск в районе Раздоловки в ДНР, сообщили в Минобороны России."На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики. Безвозвратные потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа", - говорится в сообщении.в ведомстве также сообщили, что российские ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления и склад вооружения украинских военных в Запорожской области.На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми около 90 человек.

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