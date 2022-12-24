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ВС России на Донецком направлении уничтожили сводную группу иностранных наемников
ВС России на Донецком направлении уничтожили сводную группу иностранных наемников
СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Вооруженные силы России на Донецком направлении в ходе наступательных действий уничтожили сводную тактическую группу иностранных... 24.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-24T15:50+0300
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2022-12-24T16:07+0300
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СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Вооруженные силы России на Донецком направлении в ходе наступательных действий уничтожили сводную тактическую группу иностранных наемников, а также поразили подразделения10-й горно-штурмовой бригады украинских войск в районе Раздоловки в ДНР, сообщили в Минобороны России."На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики. Безвозвратные потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа", - говорится в сообщении.в ведомстве также сообщили, что российские ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления и склад вооружения украинских военных в Запорожской области.На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми около 90 человек.
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
ВС России на Донецком направлении уничтожили сводную группу иностранных наемников
15:50 24.12.2022 (обновлено: 16:07 24.12.2022)
СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Вооруженные силы России на Донецком направлении в ходе наступательных действий уничтожили сводную тактическую группу иностранных наемников, а также поразили подразделения10-й горно-штурмовой бригады украинских войск в районе Раздоловки в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики. Безвозвратные потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа", - говорится в сообщении.
в ведомстве также сообщили, что российские ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления и склад вооружения украинских военных в Запорожской области.
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми около 90 человек.