https://sputnik-abkhazia.ru/20221225/dopolnitelnoe-vremya-papba-i-orlov-o-vozrozhdenii-fekhtovaniya-v-abkhazii--1043240066.html
Дополнительное время: Папба и Орлов о возрождении фехтования в Абхазии
Дополнительное время: Папба и Орлов о возрождении фехтования в Абхазии
О возрождении фехтования в Абхазии в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik рассказали президент Федерации фехтования Нана Папба и тренер Юрий... 25.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-25T12:53+0300
2022-12-25T12:53+0300
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Дополнительное время: Папба и Орлов о возрождении фехтования в Абхазии
Дополнительное время: Папба и Орлов о возрождении фехтования в Абхазии
В советское время фехтование было очень популярным видом спорта в Абхазии. Впервые отделение фехтования в Абхазии было открыто в 1961 году на Всесоюзной учебно-тренировочной базе "Эшера". Вскоре отделения фехтования были открыты в детско-юношеских спортивных школах Гагры, Гудауты и Сухума. Возрождением этого олимпийского вида спорта в стране занимается Федерация фехтования. О том, как это получается. насколько велик интерес детей к этому виду спорта, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, дополнительное время, спорт, аудио
подкасты, абхазия, дополнительное время, спорт, аудио
Дополнительное время: Папба и Орлов о возрождении фехтования в Абхазии
12:53 25.12.2022 (обновлено: 12:54 25.12.2022)
О возрождении фехтования в Абхазии в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik рассказали президент Федерации фехтования Нана Папба и тренер Юрий Орлов.
В советское время фехтование было очень популярным видом спорта в Абхазии. Впервые отделение фехтования в Абхазии было открыто в 1961 году на Всесоюзной учебно-тренировочной базе "Эшера". Вскоре отделения фехтования были открыты в детско-юношеских спортивных школах Гагры, Гудауты и Сухума.
Возрождением этого олимпийского вида спорта в стране занимается Федерация фехтования.
О том, как это получается. насколько велик интерес детей к этому виду спорта, слушайте в аудиофайле
.