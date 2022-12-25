https://sputnik-abkhazia.ru/20221225/dopolnitelnoe-vremya-papba-i-orlov-o-vozrozhdenii-fekhtovaniya-v-abkhazii--1043240066.html

Дополнительное время: Папба и Орлов о возрождении фехтования в Абхазии

Дополнительное время: Папба и Орлов о возрождении фехтования в Абхазии

О возрождении фехтования в Абхазии в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik рассказали президент Федерации фехтования Нана Папба и тренер Юрий... 25.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-25T12:53+0300

2022-12-25T12:53+0300

2022-12-25T12:54+0300

радио

подкасты

абхазия

дополнительное время

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/16/1043240315_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_81360ce06de53e1862bf62c02a83b132.jpg

Дополнительное время: Папба и Орлов о возрождении фехтования в Абхазии Дополнительное время: Папба и Орлов о возрождении фехтования в Абхазии

В советское время фехтование было очень популярным видом спорта в Абхазии. Впервые отделение фехтования в Абхазии было открыто в 1961 году на Всесоюзной учебно-тренировочной базе "Эшера". Вскоре отделения фехтования были открыты в детско-юношеских спортивных школах Гагры, Гудауты и Сухума. Возрождением этого олимпийского вида спорта в стране занимается Федерация фехтования. О том, как это получается. насколько велик интерес детей к этому виду спорта, слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, дополнительное время, спорт, аудио