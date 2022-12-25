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Главная елка страны зажглась в Сухуме
Главная елка страны зажглась в Сухуме
Новогодняя елка на площади Свободы в Сухуме простоит до десятых чисел января. 25.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-25T19:40+0300
2022-12-25T19:40+0300
2022-12-25T19:40+0300
в абхазии
новый год
новый год в абхазии
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СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Восьмиметровая главная елка страны зажглась на площади Свободы в Сухуме в воскресенье, 25 декабря.Как рассказала начальник управления культуры администрации Сухума Наала Хашиг, в нынешнем году оформление елки отличается от той, что было годом ранее. В этот раз преобладают зеленый, золотистый и малиновый цвета.Она добавила, что на площади Свободы также установлены празднично оформленные торговые павильоны. Их количество в этом году в два раза больше, чем в прошлом.В день открытия Новогодней елки на площади Свободы состоялся праздничный концерт с участием танцевальный и вокальных коллективов, певцов абхазской эстрады.
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новый год, новый год в абхазии, абхазия, сухум
новый год, новый год в абхазии, абхазия, сухум
Главная елка страны зажглась в Сухуме
Новогодняя елка на площади Свободы в Сухуме простоит до десятых чисел января.
СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Восьмиметровая главная елка страны зажглась на площади Свободы в Сухуме в воскресенье, 25 декабря.
Как рассказала начальник управления культуры администрации Сухума Наала Хашиг, в нынешнем году оформление елки отличается от той, что было годом ранее. В этот раз преобладают зеленый, золотистый и малиновый цвета.
"Также шлейф от навесных гирлянд стал ярче и намного гуще. Прилегающий к площади парк тоже очень красиво освещен. Постарались создать сказочную обстановку. Также у нас новые инсталляции. Те, что были в прошлом году, сейчас установлены в парке имени Эшба. Думаю, что жители и гости столицы это оценят", - отметила Хашиг.
Она добавила, что на площади Свободы также установлены празднично оформленные торговые павильоны. Их количество в этом году в два раза больше, чем в прошлом.
В день открытия Новогодней елки на площади Свободы состоялся праздничный концерт с участием танцевальный и вокальных коллективов, певцов абхазской эстрады.