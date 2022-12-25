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Главная елка страны зажглась в Сухуме

Главная елка страны зажглась в Сухуме

Новогодняя елка на площади Свободы в Сухуме простоит до десятых чисел января. 25.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-25T19:40+0300

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в абхазии

новый год

новый год в абхазии

абхазия

сухум

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СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Восьмиметровая главная елка страны зажглась на площади Свободы в Сухуме в воскресенье, 25 декабря.Как рассказала начальник управления культуры администрации Сухума Наала Хашиг, в нынешнем году оформление елки отличается от той, что было годом ранее. В этот раз преобладают зеленый, золотистый и малиновый цвета.Она добавила, что на площади Свободы также установлены празднично оформленные торговые павильоны. Их количество в этом году в два раза больше, чем в прошлом.В день открытия Новогодней елки на площади Свободы состоялся праздничный концерт с участием танцевальный и вокальных коллективов, певцов абхазской эстрады.

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