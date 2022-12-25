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Главный терапевт Абхазии рассказала о последствиях сезонного гриппа

Главный терапевт Абхазии рассказала о последствиях сезонного гриппа

Вакцинация населения от сезонного гриппа в медицинских учреждениях Абхазии началась 17 октября. 25.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-25T14:40+0300

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в абхазии

грипп

медицина

абхазия

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СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия назвала основным последствием сезонного гриппа пневмонию.Арчелия добавила, что жизни и здоровью пациентов с осложнениями во время гриппа уже ничего не угрожает. По ее наблюдениям, чаще всего от таких осложнений во время болезни страдают те, кто в прошлом перенес коронавирусную инфекцию.Из-за гриппа, подчеркнула терапевт, могут возникнуть серьезные проблемы с сердцем, в том числе, миокардит и перикардит."Уже около года мы считаем, что побороли COVID-19, но только сейчас медики устанавливают, какие именно последствия вызвало это заболевание у пациентов. Началось изучение этих последствий методом спекл-трекинг эхокардиографии, которое определяет миокардиальный фиброз (патология сердца – прим.)", - отметила Арчелия.До более глубокого изучения последствий коронавируса, уточнила Арчелия, причиной тяжелого дыхания пациентов, обмороков, нестабильного артериального давления считалась пневмония, но по истечении времени удалось определить, что дело было также в миокардиальном фиброзе.Главный терапевт страны посоветовала населению не усугублять ситуацию и при симптомах вирусных заболеваний обращаться к врачам.

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