https://sputnik-abkhazia.ru/20221225/polnyy-dzhingl-bels-novogodniy-pleylist-ot-sputnik-1043110423.html

Полный "джингл белс": новогодний плейлист от Sputnik

Полный "джингл белс": новогодний плейлист от Sputnik

Новый года не за горами и, если у вас все еще нет праздничного настроения, Sputnik предлагает вам плейлист из любимых рождественских треков. 25.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-25T10:35+0300

2022-12-25T10:35+0300

2022-12-25T10:20+0300

новый год в абхазии

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102437/84/1024378417_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_e0bea933826588f7d83afeb44fa3e1f2.jpg

2023-й уже на подходе, а новогоднего настроения так и нет? Это не удивительно, ведь по ощущениям в Абхазии все еще осень, а иногда и весна. Но что как не любимые рождественские хиты помогут приблизить новогодний "муд". Вот вам подборка от Sputnik.Асмат Цвижба, SputnikРомантика из "Реальной любви".Тот, кто не любит "Реальную любовь", просто не смотрел этот фильм. Здесь легендарно все – от хита новогоднего чарта Christmas is all around до Bye Bye Baby, All I want for Christmas и, конечно же, "старый шлягер для стареющего" Хью Гранта в роли премьер-министра Jump.Наряжаем елкуВключаем Rockin around the Christmas tree, вытаскиваем из шкафов новогодние игрушки, раскрываем елку и вуаля – новогоднее настроение уже у вас дома.Для тех, кто любит заморачиваться с украшением, нужно составить целый плейлист. Мудрить здесь не нужно – старый-добрый Энди Уильямс и его It`s the most wonderful time of the year, дуэт Wham! с хитом Last Сhrismas и, конечно же, It`s beginning to look a lot like Christmas – отлично справятся с задачей.Ностальгия по СССРДля тех, кто (как я) любит под Новый год смотреть советские фильмы, тоже есть свой плейлист. Во-первых, это, конечно же, песни из "Иронии судьбы" - "С любимыми не расставайтесь" и "Мне нравится, что вы больны не мной".Отлично подойдет "Диалог у новогодней елки" из фильма "Москва слезам не верит", "Осенние деньки" из "Одиноким предоставляется общежитие" и "Пять минут" из "Карнавальной ночи" от Людмилы Гурченко.Абхазские новогодниеНе забываем про абхазские новогодние песни. Классика от "Апсны-67" - Асы ауеит или Ҽааныбзиала, Уаридада от Ильды Кучуберия и Анатолия Алтейба, Ҽааныбзиала от Хиблы Мукба или Аҳамҭа от Саиды Габния.Что-то из новенькогоЕсли все старые хиты уже выучены, с новогодним настроением никак не справляются, можно послушать что-то из нового, но не менее веселого. Например, у Ariana Grande аж несколько хитов под елку – Santa Baby, Santa Tell Me, Not just on Christmas или True love.Уже полюбился, но еще не надоел Snowman от таинственной Sia, у нее же можно послушать Santa`s coming for us и Candy cane lane.Для тех, кому на Новый год хочется романтики, создан Эд Ширан – Perfect, а не так давно он с Элтоном Джоном спел Merry Christmas.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новый год в абхазии, музыка