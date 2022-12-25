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"Правда тела". Вредны ли гаджеты для сна – правда и мифы
"Правда тела". Вредны ли гаджеты для сна – правда и мифы
Можно ли доверять гаджетам для сна, что из этого – просто маркетинговая история, и с помощью каких профессиональных приспособлений лечат нарушения сна врачи. 25.12.2022, Sputnik Абхазия
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"Правда тела". Вредны ли гаджеты для сна – правда и мифы
"Правда тела". Вредны ли гаджеты для сна – правда и мифы
"Доктор, мне часы сказали, что я плохо сплю", "по показателям будильника глубокого сна должно быть на пять часов больше" и другие вопросы, с которыми приходят к врачам-сомнологам.Какая точность у "умных часов" для отслеживания сна, как подобные устройства могут спровоцировать тревожность и какие характеристики должны быть у лампы, чтобы она лечила от депрессии и бессонницы. Рассказывает врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, руководитель центра медицины сна МНОЦ МГУ им.Ломоносова Александр Калинкин.2:30 "ни один гаджет сейчас не сертифицирован"4:16 кому нужны профессиональные актиграфы5:50 шлем для сна против влажной тряпочки7:13 "любовь и голуби", электросон и результаты8:23 зачем нужен сон на работе9:26 работает ли гипнопедия11:50 спать надо в гамаке13:18 как лампы лечат нарушения сна (и депрессию)17:00 правила противопожарной безопасности в лампадахСлушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, аудио

"Правда тела". Вредны ли гаджеты для сна – правда и мифы

13:50 25.12.2022
Радио
"Правда тела". Вредны ли гаджеты для сна – правда и мифы
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Можно ли доверять гаджетам для сна, что из этого – просто маркетинговая история, и с помощью каких профессиональных приспособлений лечат нарушения сна врачи.
"Доктор, мне часы сказали, что я плохо сплю", "по показателям будильника глубокого сна должно быть на пять часов больше" и другие вопросы, с которыми приходят к врачам-сомнологам.
Какая точность у "умных часов" для отслеживания сна, как подобные устройства могут спровоцировать тревожность и какие характеристики должны быть у лампы, чтобы она лечила от депрессии и бессонницы. Рассказывает врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, руководитель центра медицины сна МНОЦ МГУ им.Ломоносова Александр Калинкин.

2:30 "ни один гаджет сейчас не сертифицирован"
4:16 кому нужны профессиональные актиграфы
5:50 шлем для сна против влажной тряпочки
7:13 "любовь и голуби", электросон и результаты
8:23 зачем нужен сон на работе
9:26 работает ли гипнопедия
11:50 спать надо в гамаке
13:18 как лампы лечат нарушения сна (и депрессию)
17:00 правила противопожарной безопасности в лампадах
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