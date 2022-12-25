"Правда тела". Вредны ли гаджеты для сна – правда и мифы
Можно ли доверять гаджетам для сна, что из этого – просто маркетинговая история, и с помощью каких профессиональных приспособлений лечат нарушения сна врачи.
"Доктор, мне часы сказали, что я плохо сплю", "по показателям будильника глубокого сна должно быть на пять часов больше" и другие вопросы, с которыми приходят к врачам-сомнологам.
Какая точность у "умных часов" для отслеживания сна, как подобные устройства могут спровоцировать тревожность и какие характеристики должны быть у лампы, чтобы она лечила от депрессии и бессонницы. Рассказывает врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, руководитель центра медицины сна МНОЦ МГУ им.Ломоносова Александр Калинкин.
2:30 "ни один гаджет сейчас не сертифицирован"
4:16 кому нужны профессиональные актиграфы
5:50 шлем для сна против влажной тряпочки
7:13 "любовь и голуби", электросон и результаты
8:23 зачем нужен сон на работе
9:26 работает ли гипнопедия
11:50 спать надо в гамаке
13:18 как лампы лечат нарушения сна (и депрессию)
17:00 правила противопожарной безопасности в лампадах
2:30 "ни один гаджет сейчас не сертифицирован"
4:16 кому нужны профессиональные актиграфы
5:50 шлем для сна против влажной тряпочки
7:13 "любовь и голуби", электросон и результаты
8:23 зачем нужен сон на работе
9:26 работает ли гипнопедия
11:50 спать надо в гамаке
13:18 как лампы лечат нарушения сна (и депрессию)
17:00 правила противопожарной безопасности в лампадах
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