https://sputnik-abkhazia.ru/20221225/pravda-tela-vredny-li-gadzhety-dlya-sna--pravda-i-mify-1043245872.html

"Правда тела". Вредны ли гаджеты для сна – правда и мифы

"Правда тела". Вредны ли гаджеты для сна – правда и мифы

Можно ли доверять гаджетам для сна, что из этого – просто маркетинговая история, и с помощью каких профессиональных приспособлений лечат нарушения сна врачи. 25.12.2022, Sputnik Абхазия

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"Правда тела". Вредны ли гаджеты для сна – правда и мифы "Правда тела". Вредны ли гаджеты для сна – правда и мифы

"Доктор, мне часы сказали, что я плохо сплю", "по показателям будильника глубокого сна должно быть на пять часов больше" и другие вопросы, с которыми приходят к врачам-сомнологам.Какая точность у "умных часов" для отслеживания сна, как подобные устройства могут спровоцировать тревожность и какие характеристики должны быть у лампы, чтобы она лечила от депрессии и бессонницы. Рассказывает врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, руководитель центра медицины сна МНОЦ МГУ им.Ломоносова Александр Калинкин.2:30 "ни один гаджет сейчас не сертифицирован"4:16 кому нужны профессиональные актиграфы5:50 шлем для сна против влажной тряпочки7:13 "любовь и голуби", электросон и результаты8:23 зачем нужен сон на работе9:26 работает ли гипнопедия11:50 спать надо в гамаке13:18 как лампы лечат нарушения сна (и депрессию)17:00 правила противопожарной безопасности в лампадахСлушайте подкасты РИА Новости.

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