https://sputnik-abkhazia.ru/20221225/putin-rossiya-zaschischaet-interesy-svoikh-grazhdan-v-situatsii-na-ukraine-1043300441.html

Путин: Россия защищает интересы своих граждан в ситуации на Украине

Путин: Россия защищает интересы своих граждан в ситуации на Украине

СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Россия действует в правильном направлении в ситуации на Украине, защищает свои национальные интересы, интересы своих граждан, заявил... 25.12.2022, Sputnik Абхазия

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владимир путин

политика

россия

украина

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СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Россия действует в правильном направлении в ситуации на Украине, защищает свои национальные интересы, интересы своих граждан, заявил Владимир Путин интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".Глава государства отметил, что Россия всегда стремилась к тому, чтобы все возникающие споры решались мирными средствами, путем переговоров. "Но, к сожалению, обратная, другая сторона была настроена по-другому, начали, как я много раз уже говорил, мы все это знаем, проводить там жесткие действия военного характера. Мы так или иначе вынуждены были встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях, мы должны были поддержать выбор крымчан, всё с этого ведь началось, все началось с этого!" - добавил он.По словам Путина, в основе всего лежит политика наших геополитических оппонентов, направленная на растаскивание России.

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владимир путин, политика, россия, украина