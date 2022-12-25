https://sputnik-abkhazia.ru/20221225/putin-rossiya-zaschischaet-interesy-svoikh-grazhdan-v-situatsii-na-ukraine-1043300441.html
Путин: Россия защищает интересы своих граждан в ситуации на Украине
Путин: Россия защищает интересы своих граждан в ситуации на Украине
СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Россия действует в правильном направлении в ситуации на Украине, защищает свои национальные интересы, интересы своих граждан, заявил... 25.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-25T13:05+0300
2022-12-25T13:05+0300
2022-12-25T13:14+0300
владимир путин
политика
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/0c/1043081977_0:18:3271:1858_1920x0_80_0_0_9afaa3d358190952af0e76fafbeba3f1.jpg
СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Россия действует в правильном направлении в ситуации на Украине, защищает свои национальные интересы, интересы своих граждан, заявил Владимир Путин интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".Глава государства отметил, что Россия всегда стремилась к тому, чтобы все возникающие споры решались мирными средствами, путем переговоров. "Но, к сожалению, обратная, другая сторона была настроена по-другому, начали, как я много раз уже говорил, мы все это знаем, проводить там жесткие действия военного характера. Мы так или иначе вынуждены были встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях, мы должны были поддержать выбор крымчан, всё с этого ведь началось, все началось с этого!" - добавил он.По словам Путина, в основе всего лежит политика наших геополитических оппонентов, направленная на растаскивание России.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/0c/1043081977_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_1b146c43725c3e70e808a32927fadeb2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, политика, россия, украина
владимир путин, политика, россия, украина
СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Россия действует в правильном направлении в ситуации на Украине, защищает свои национальные интересы, интересы своих граждан, заявил Владимир Путин интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".
"И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет. Но мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело – не мы же отказываемся от переговоров, а они", - отметил президент.
Глава государства отметил, что Россия всегда стремилась к тому, чтобы все возникающие споры решались мирными средствами, путем переговоров. "Но, к сожалению, обратная, другая сторона была настроена по-другому, начали, как я много раз уже говорил, мы все это знаем, проводить там жесткие действия военного характера. Мы так или иначе вынуждены были встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях, мы должны были поддержать выбор крымчан, всё с этого ведь началось, все началось с этого!" - добавил он.
По словам Путина, в основе всего лежит политика наших геополитических оппонентов, направленная на растаскивание России.