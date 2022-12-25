https://sputnik-abkhazia.ru/20221225/sputnik-nedeli-plan-razvitiya-sukhumskogo-aeroporta-pozhary-v-stolitse-i-sezonnyy-gripp-1043301548.html

Sputnik недели: план развития Сухумского аэропорта, пожары в столице и сезонный грипп

Sputnik недели: план развития Сухумского аэропорта, пожары в столице и сезонный грипп

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в стране с 19 по 25 декабря. 25.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-25T20:30+0300

2022-12-25T20:30+0300

2022-12-25T20:30+0300

в абхазии

абхазия

общество

экономика

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/06/1042996204_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00ec220d00afabb4635ac792f3f21308.jpg

О том, на какой стадии запуск Международного аэропорта имени Владислава Ардзинба, как проходит заболеваемость сезонным гриппом, как Сухум будет отмечать новогодние праздники и другое, читайте в еженедельном обзоре Sputnik.План на "взлет"В Администрации президента на уходящей неделе представили мастер-план поэтапного развития Международного аэропорта имени Владислава Ардзинба. Вице-президент страны Бадра Гунба подчеркнул важность реализации этого проекта и отметил, что этот вопрос находится на особом контроле главы республики.Гунба уверен, что для Абхазии необходимы качественная и своевременная реконструкция аэропорта. Он также выразил уверенность в том, что результат будет положительным.Ранее, в ходе X форума "Деловое сотрудничество России и Абхазии", прошедшего в Москве в начале декабря, сообщалось, что работы по модернизации аэропорта планируют завершить к концу 2024 года, чтобы в 2025 году уже запустить авиасообщение между Абхазией и Россией.После реконструкции воздушная гавань сможет принимать до 400 пассажиров в час или трех миллионов пассажиров в год.Юбилей СГБСлужба Госбезопасности Абхазии отметила тридцатилетие во вторник, 20 декабря. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сотрудников и ветеранов этой структуры со знаменательной датой.В декабре 1992 года КГБ Абхазской АССР был переименован в Службу Безопасности Республики Абхазия, исходя из необходимости борьбы вражескими диверсантами, засылаемыми в прифронтовые и тыловые районы.Рабочие поездкиВ понедельник, 19 декабря, министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочим визитом в Москву и Минск, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.В релизе уточняется, что Ардзинба проведет ряд встреч, на которых обсудит актуальные вопросы взаимодействия.Во вторник, 20 декабря, Инал Ардзинба представил коллективу посольства Абхазии в Москве нового руководителя – Алхаса Квициниа.Сезонный гриппЗаболеваемость сезонным гриппом в 2022 году начала расти раньше чем обычно, рассказала в эфире радио Sputnik главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева.По ее словам, к 20 декабря лабораторными исследованиями подтверждено 278 случаев гриппа А, из них 22 ребенка до 17 лет.Основными последствиями сезонного гриппа главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия назвала пневмонию. По ее наблюдениям, чаще всего от таких осложнений во время болезни страдают те, кто в прошлом перенес коронавирусную инфекцию.С любовью из АбхазииК Новогодним праздникам из Абхазии в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области сотрудники МЧС республики доставили сто тонн мандарин.Прием мандаринов, которые должны были отправиться в новые российские регионы, начался 5 декабря. Всего было собрано более ста тонн фруктов.На территории России помощь в доставке груза абхазским спасателям оказывали волонтеры из общественной организации "Молодая гвардия"Праздники в столицеПо информации от российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, Сухум вошел в десятку самых популярных направлений для встречи Нового года в горах.Столица Абхазии заняла восьмое место в списке. Самым популярным направлением стал Сочи, на него приходится 12% всех бронирований. Второе и третье места с большим отрывом заняли Кисловодск и Красная Поляна – 3,2% и 2,3% броней соответственно.С 26 декабря там и на набережной Махаджиров будут проходить концерты, будет организована ярмарка, на которой будут продавать сладости и горячие напитки.В новогоднюю ночь жителей и гостей столицы ожидают грандиозный фейерверк, праздничные гулянья и дискотека до утра. Более подробно с планом можно ознакомиться на сайте столичной администрации (гипер).Пожары в СухумеДва возгорания произошло на уходящей неделе в Сухуме. 22 декабря пламя вспыхнуло в частной школе "Ашалара", где в одном из классов загорелся пол, в результате чего возникло сильное задымление.На место происшествия в 09:23 выехали два пожарных и одно спасательное отделение ПСО по Сухуму. Возгорание удалось быстро локализовать и ликвидировать.В одном из павильонов торгового ряда Grand Bazaar в Сухуме также вспыхнул пожар и перекинулся на соседние павильоны. Как сообщает МЧС Абхазии, возгорание случилось в 06:30 в среду, 21 декабря. На место выехали три пожарных и одна спасательная бригада.Пожарным удалось не допустить распространения огня по общей кровле на весь торговый ряд. Горела кровля общей площадью 120 квадратных метров, два торговых павильона выгорели полностью. В результате происшествия никто не пострадал.Убийство с особой жестокостьюГражданин Сирии Халил Амер, временно проживающий в Сухуме, подозревается в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.Ведомство сообщает, что Амер убил Ольгу Лютову, проживавшую с ним в одном доме, расположенном на улице Тоннельной в Сухуме.19 декабря, примерно в 18:05 подозреваемый с особой жестокостью нанес Лютовой многочисленные колото-резаные раны, от которых она скончалась. Причиной назван "внезапно возникший конфликт на почве личных неприязненных отношений".Халил Амер водворен в изолятор временного содержания. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Абхазии.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, общество, экономика, политика