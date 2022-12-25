Sputnik недели: план развития Сухумского аэропорта, пожары в столице и сезонный грипп
© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский аэропорт
© Sputnik / Томас Тхайцук
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в стране с 19 по 25 декабря.
О том, на какой стадии запуск Международного аэропорта имени Владислава Ардзинба, как проходит заболеваемость сезонным гриппом, как Сухум будет отмечать новогодние праздники и другое, читайте в еженедельном обзоре Sputnik.
План на "взлет"
В Администрации президента на уходящей неделе представили мастер-план поэтапного развития Международного аэропорта имени Владислава Ардзинба. Вице-президент страны Бадра Гунба подчеркнул важность реализации этого проекта и отметил, что этот вопрос находится на особом контроле главы республики.
Гунба уверен, что для Абхазии необходимы качественная и своевременная реконструкция аэропорта. Он также выразил уверенность в том, что результат будет положительным.
Ранее, в ходе X форума "Деловое сотрудничество России и Абхазии", прошедшего в Москве в начале декабря, сообщалось, что работы по модернизации аэропорта планируют завершить к концу 2024 года, чтобы в 2025 году уже запустить авиасообщение между Абхазией и Россией.
После реконструкции воздушная гавань сможет принимать до 400 пассажиров в час или трех миллионов пассажиров в год.
Юбилей СГБ
Служба Госбезопасности Абхазии отметила тридцатилетие во вторник, 20 декабря. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сотрудников и ветеранов этой структуры со знаменательной датой.
"Созданная в суровое военное время служба с честью и достоинством выполняла возложенные руководством страны задачи. Сегодня ваша деятельность, направленная на обеспечение безопасности государства, позволяет гражданам и гостям республики чувствовать себя защищенными", - говорится в поздравлении.
В декабре 1992 года КГБ Абхазской АССР был переименован в Службу Безопасности Республики Абхазия, исходя из необходимости борьбы вражескими диверсантами, засылаемыми в прифронтовые и тыловые районы.
Рабочие поездки
В понедельник, 19 декабря, министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочим визитом в Москву и Минск, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.
В релизе уточняется, что Ардзинба проведет ряд встреч, на которых обсудит актуальные вопросы взаимодействия.
Во вторник, 20 декабря, Инал Ардзинба представил коллективу посольства Абхазии в Москве нового руководителя – Алхаса Квициниа.
Сезонный грипп
Заболеваемость сезонным гриппом в 2022 году начала расти раньше чем обычно, рассказала в эфире радио Sputnik главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева.
По ее словам, к 20 декабря лабораторными исследованиями подтверждено 278 случаев гриппа А, из них 22 ребенка до 17 лет.
"Достаточно много людей обращается с ОРЗ, за прошлую неделю с острыми респираторными заболеваниями в детскую больницу, детскую поликлинику и инфекционную больницу Сухума обратилось 815 человек", - отметила она.
Основными последствиями сезонного гриппа главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия назвала пневмонию. По ее наблюдениям, чаще всего от таких осложнений во время болезни страдают те, кто в прошлом перенес коронавирусную инфекцию.
С любовью из Абхазии
К Новогодним праздникам из Абхазии в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области сотрудники МЧС республики доставили сто тонн мандарин.
Об итогах поездки премьер-министру Абхазии Александру Анкваб доложил глава МЧС Лев Квициния, который уточнил, что часть помощи распределили в дошкольные учреждения и школу для детей с ограниченными возможностями.
Прием мандаринов, которые должны были отправиться в новые российские регионы, начался 5 декабря. Всего было собрано более ста тонн фруктов.
На территории России помощь в доставке груза абхазским спасателям оказывали волонтеры из общественной организации "Молодая гвардия"
Праздники в столице
По информации от российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, Сухум вошел в десятку самых популярных направлений для встречи Нового года в горах.
Столица Абхазии заняла восьмое место в списке. Самым популярным направлением стал Сочи, на него приходится 12% всех бронирований. Второе и третье места с большим отрывом заняли Кисловодск и Красная Поляна – 3,2% и 2,3% броней соответственно.
Тем временем, администрация Сухума утвердила план проведения новогодних и рождественских мероприятий. В частности, торжественное открытие елки на площади Свободы состоится 25 декабря в 18:00.
С 26 декабря там и на набережной Махаджиров будут проходить концерты, будет организована ярмарка, на которой будут продавать сладости и горячие напитки.
В новогоднюю ночь жителей и гостей столицы ожидают грандиозный фейерверк, праздничные гулянья и дискотека до утра. Более подробно с планом можно ознакомиться на сайте столичной администрации (гипер).
Пожары в Сухуме
Два возгорания произошло на уходящей неделе в Сухуме. 22 декабря пламя вспыхнуло в частной школе "Ашалара", где в одном из классов загорелся пол, в результате чего возникло сильное задымление.
На место происшествия в 09:23 выехали два пожарных и одно спасательное отделение ПСО по Сухуму. Возгорание удалось быстро локализовать и ликвидировать.
В одном из павильонов торгового ряда Grand Bazaar в Сухуме также вспыхнул пожар и перекинулся на соседние павильоны. Как сообщает МЧС Абхазии, возгорание случилось в 06:30 в среду, 21 декабря. На место выехали три пожарных и одна спасательная бригада.
Пожарным удалось не допустить распространения огня по общей кровле на весь торговый ряд. Горела кровля общей площадью 120 квадратных метров, два торговых павильона выгорели полностью. В результате происшествия никто не пострадал.
Убийство с особой жестокостью
Гражданин Сирии Халил Амер, временно проживающий в Сухуме, подозревается в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии.
Ведомство сообщает, что Амер убил Ольгу Лютову, проживавшую с ним в одном доме, расположенном на улице Тоннельной в Сухуме.
19 декабря, примерно в 18:05 подозреваемый с особой жестокостью нанес Лютовой многочисленные колото-резаные раны, от которых она скончалась. Причиной назван "внезапно возникший конфликт на почве личных неприязненных отношений".
Халил Амер водворен в изолятор временного содержания. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Абхазии.