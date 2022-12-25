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Южная Осетия назвала абсурдным итоги расследования об агрессии Грузии

Южная Осетия назвала абсурдным итоги расследования об агрессии Грузии

Международный уголовный суд рассмотрел дело о военной агрессии Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года. 25.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-25T08:55+0300

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южная осетия

грузия

политика

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СУХУМ, 25 дек - Sputnik. МИД Южной Осетии назвал абсурдным заключение Международного уголовного суда по делу о военной агрессии Грузии против республики в августе 2008 года, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.В заявлении отмечается, что МУС проигнорировал многочисленные документально подтвержденные факты военных преступлений, совершенных грузинскими военными в отношении безоружного гражданского населения Южной Осетии, миротворческого контингента, выполнявшего свои функции в зоне грузино-осетинского конфликта. Следователи также не нашли ни одного свидетельства военных преступлений агрессора, использовавшего вооружение неизбирательного действия и уничтожавшего гражданское население, и обвинили в совершении военных преступлений представителей другой стороны, ставшей жертвой военной агрессии. "Совершенно очевидно, что Международный уголовный суд и не намеревался разбираться в ситуации, как на это сперва надеялись в Южной Осетии, а вместо объективного расследования военных событий 2008 года действовал в изначально заданном антиосетинском направлении", - считают в МИД.Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

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