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Александр Анкваб награжден орденом "Ахьдз-Апша"
Александр Анкваб награжден орденом "Ахьдз-Апша"
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о награждении Александра Анкваб орденом "Ахьдз-Апша" I степени. 26.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-26T12:50+0300
2022-12-26T12:50+0300
2022-12-26T13:17+0300
в абхазии
александр анкваб
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аслан бжания
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СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени за заслуги перед Отечеством, весомый вклад в становление и развитие абхазской государственности, активную общественно-политическую деятельность.Александру Анкваб в понедельник, 26 декабря, исполняется 70 лет.
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александр анкваб, абхазия, аслан бжания
александр анкваб, абхазия, аслан бжания
Александр Анкваб награжден орденом "Ахьдз-Апша"
12:50 26.12.2022 (обновлено: 13:17 26.12.2022)
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о награждении Александра Анкваб орденом "Ахьдз-Апша" I степени.
СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени за заслуги перед Отечеством, весомый вклад в становление и развитие абхазской государственности, активную общественно-политическую деятельность.
Александру Анкваб в понедельник, 26 декабря, исполняется 70 лет.