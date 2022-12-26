https://sputnik-abkhazia.ru/20221226/aleksandr-ankvab-nagrazhden-ordenom-akhdz-apsha-1043313663.html

Александр Анкваб награжден орденом "Ахьдз-Апша"

Александр Анкваб награжден орденом "Ахьдз-Апша"

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о награждении Александра Анкваб орденом "Ахьдз-Апша" I степени. 26.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-26T12:50+0300

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в абхазии

александр анкваб

абхазия

аслан бжания

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СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени за заслуги перед Отечеством, весомый вклад в становление и развитие абхазской государственности, активную общественно-политическую деятельность.Александру Анкваб в понедельник, 26 декабря, исполняется 70 лет.

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