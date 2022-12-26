https://sputnik-abkhazia.ru/20221226/bzhaniya-vstretilsya-s-predstavitelyami-rossiyskogo-biznes-soobschestva--1043308323.html

Бжания встретился с представителями российского бизнес-сообщества

Бжания встретился с представителями российского бизнес-сообщества

Встреча главы государства с представителями российского бизнес-сообщества абхазского происхождения состоялась в Москве в Посольстве Абхазии в России. 26.12.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

аслан бжания

бизнес

экономика

россия

абхазия

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СУХУМ, 26 дек – Sputni. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями российского бизнес-сообщества абхазского происхождения.Глава государства рассказал о проводимом властями экономическом курсе и актуальной политической повестке. На встрече обсудили: Стороны планируют провести расширенную встречу в формате круглого стола на территории Абхазии.

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