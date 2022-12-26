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Бжания встретился с представителями российского бизнес-сообщества
Бжания встретился с представителями российского бизнес-сообщества
Встреча главы государства с представителями российского бизнес-сообщества абхазского происхождения состоялась в Москве в Посольстве Абхазии в России. 26.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-26T12:10+0300
2022-12-26T12:10+0300
2022-12-26T13:20+0300
в абхазии
аслан бжания
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экономика
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абхазия
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СУХУМ, 26 дек – Sputni. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями российского бизнес-сообщества абхазского происхождения.Глава государства рассказал о проводимом властями экономическом курсе и актуальной политической повестке. На встрече обсудили: Стороны планируют провести расширенную встречу в формате круглого стола на территории Абхазии.
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аслан бжания, бизнес, экономика, россия, абхазия
аслан бжания, бизнес, экономика, россия, абхазия
Бжания встретился с представителями российского бизнес-сообщества
12:10 26.12.2022 (обновлено: 13:20 26.12.2022)
Встреча главы государства с представителями российского бизнес-сообщества абхазского происхождения состоялась в Москве в Посольстве Абхазии в России.
СУХУМ, 26 дек – Sputni. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями российского бизнес-сообщества абхазского происхождения.
Глава государства рассказал о проводимом властями экономическом курсе и актуальной политической повестке.
привлечение внешних инвестиций в экономику Абхазии,
необходимость правового регулирования статуса апартаментов,
проблемы электроэнергетической отрасли.
Стороны планируют провести расширенную встречу в формате круглого стола на территории Абхазии.