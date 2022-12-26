https://sputnik-abkhazia.ru/20221226/dmitriy-volvach-ob-ekonomike-abkhazii-neobkhodimy-chastnye-investitsii-1043323065.html

Дмитрий Вольвач об экономике Абхазии: необходимы частные инвестиции

Дмитрий Вольвач об экономике Абхазии: необходимы частные инвестиции

Видеомост Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Сухум – Цхинвал об итогах сотрудничества на пространстве ЕАЭС в 2022 году прошел в понедельник, 26 декабря. 26.12.2022, Sputnik Абхазия

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2022-12-26T17:35+0300

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СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Исключительно на государственных программах кардинально изменить ситуацию с инвестициями и поднятием экономики вряд ли получится, необходимы частные инвестиции, сказал заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач."Я знаю точно, что крупные, ответственные российские инвесторы готовы осуществлять эти инвестиции и в Республику Абхазия, и в Республику Южная Осетия. И то, что мы делаем с вами по гармонизации законодательств, в первую очередь в сфере принятия нормативных актов, которые гарантировали бы сохранность и обеспечение инвестиций иностранных инвесторов не только в санаторно-курортную или бальнеологическую, но и такие важные сферы, как энергетика, логистика и транспорт. Если здесь государство будет на уровне законов гарантировать, что эти инвестиции возможны и им будет обеспечен режим защиты и сохранности, то я вас уверяю, что от этого экономики республик только выиграют", – подчеркнул он.Замминистра также отметил, что цифры роста собственных доходов Абхазии доходят до 50%, в Южной Осетии – 20%."На ближайшие два-три года у нас амбиции еще более серьезные, это связано с тем, что мы продолжаем с одной стороны инвестировать в социальную сферу, продолжаем прямо поддерживать зарплаты государственных служащих через инвестиции и поддержку инвестиционных проектов. Это значит, что должен расти платежеспособный спрос, через инвестиции должны развиваться новые производства и создаваться рабочие места", – сказал Вольвач.В завершение он подчеркнул, что параллельно прорабатываются вопросы по совершенствованию системы налогового администрирования, которые позволят из растущей экономики обеспечить поступления в бюджеты Абхазии и Южной Осетии, что будет создавать рычаг возможностей правительств, чтобы распределять средства на социальную сферу и на другие статьи бюджета, подчеркнул он.

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