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https://sputnik-abkhazia.ru/20221226/dmitriy-volvach-ob-ekonomike-abkhazii-neobkhodimy-chastnye-investitsii-1043323065.html
Дмитрий Вольвач об экономике Абхазии: необходимы частные инвестиции
Дмитрий Вольвач об экономике Абхазии: необходимы частные инвестиции
Видеомост Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Сухум – Цхинвал об итогах сотрудничества на пространстве ЕАЭС в 2022 году прошел в понедельник, 26 декабря. 26.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Исключительно на государственных программах кардинально изменить ситуацию с инвестициями и поднятием экономики вряд ли получится, необходимы частные инвестиции, сказал заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач."Я знаю точно, что крупные, ответственные российские инвесторы готовы осуществлять эти инвестиции и в Республику Абхазия, и в Республику Южная Осетия. И то, что мы делаем с вами по гармонизации законодательств, в первую очередь в сфере принятия нормативных актов, которые гарантировали бы сохранность и обеспечение инвестиций иностранных инвесторов не только в санаторно-курортную или бальнеологическую, но и такие важные сферы, как энергетика, логистика и транспорт. Если здесь государство будет на уровне законов гарантировать, что эти инвестиции возможны и им будет обеспечен режим защиты и сохранности, то я вас уверяю, что от этого экономики республик только выиграют", – подчеркнул он.Замминистра также отметил, что цифры роста собственных доходов Абхазии доходят до 50%, в Южной Осетии – 20%."На ближайшие два-три года у нас амбиции еще более серьезные, это связано с тем, что мы продолжаем с одной стороны инвестировать в социальную сферу, продолжаем прямо поддерживать зарплаты государственных служащих через инвестиции и поддержку инвестиционных проектов. Это значит, что должен расти платежеспособный спрос, через инвестиции должны развиваться новые производства и создаваться рабочие места", – сказал Вольвач.В завершение он подчеркнул, что параллельно прорабатываются вопросы по совершенствованию системы налогового администрирования, которые позволят из растущей экономики обеспечить поступления в бюджеты Абхазии и Южной Осетии, что будет создавать рычаг возможностей правительств, чтобы распределять средства на социальную сферу и на другие статьи бюджета, подчеркнул он.
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Дмитрий Вольвач об экономике Абхазии: необходимы частные инвестиции

17:35 26.12.2022
© Sputnik / Валерий МельниковЗаместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.
Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства. - Sputnik Абхазия, 1920, 26.12.2022
© Sputnik / Валерий Мельников
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Видеомост Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Сухум – Цхинвал об итогах сотрудничества на пространстве ЕАЭС в 2022 году прошел в понедельник, 26 декабря.
СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Исключительно на государственных программах кардинально изменить ситуацию с инвестициями и поднятием экономики вряд ли получится, необходимы частные инвестиции, сказал заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач.
"Я знаю точно, что крупные, ответственные российские инвесторы готовы осуществлять эти инвестиции и в Республику Абхазия, и в Республику Южная Осетия. И то, что мы делаем с вами по гармонизации законодательств, в первую очередь в сфере принятия нормативных актов, которые гарантировали бы сохранность и обеспечение инвестиций иностранных инвесторов не только в санаторно-курортную или бальнеологическую, но и такие важные сферы, как энергетика, логистика и транспорт. Если здесь государство будет на уровне законов гарантировать, что эти инвестиции возможны и им будет обеспечен режим защиты и сохранности, то я вас уверяю, что от этого экономики республик только выиграют", – подчеркнул он.
Замминистра также отметил, что цифры роста собственных доходов Абхазии доходят до 50%, в Южной Осетии – 20%.
"На ближайшие два-три года у нас амбиции еще более серьезные, это связано с тем, что мы продолжаем с одной стороны инвестировать в социальную сферу, продолжаем прямо поддерживать зарплаты государственных служащих через инвестиции и поддержку инвестиционных проектов. Это значит, что должен расти платежеспособный спрос, через инвестиции должны развиваться новые производства и создаваться рабочие места", – сказал Вольвач.
В завершение он подчеркнул, что параллельно прорабатываются вопросы по совершенствованию системы налогового администрирования, которые позволят из растущей экономики обеспечить поступления в бюджеты Абхазии и Южной Осетии, что будет создавать рычаг возможностей правительств, чтобы распределять средства на социальную сферу и на другие статьи бюджета, подчеркнул он.
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