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Лосев: в сценариях США нет ядерной войны

Лосев: в сценариях США нет ядерной войны

Ни в одном из эскалационных сценариев в разных регионах мира власти США не рассматривают в качестве реального вариант начала ядерного конфликта, это невыгодно... 26.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-26T19:15+0300

2022-12-26T19:15+0300

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Лосев: в сценариях США нет ядерной войны Лосев: в сценариях США нет ядерной войны

Никакой ядерной войны в сценариях США не рассматривается, подчеркнул российский экономист, политический обозреватель, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.По словам эксперта, США намерены выстроить новый миропорядок, в котором сохранится только один гегемон, и все остальные страны будут работать на него, "они сознательно разрушают мировую экономику, чтобы потом на обломках выстраивать новую". "Они (США ― Sputnik) вывели с рынка и припрятали сотни триллионов долларов, чтобы потом на эти средства заново что-то создавать. По сути подчинять себе всех остальных. Потому что то, что они делают, это толкают мир к кризису, к голоду, толкают к ситуации, когда большинство развивающихся стран приползут к ним за помощью. Этого они хотят", ― сказал эксперт.В таком американском сценарии, по словам Лосева, не предусмотрено никакой ядерной войны, при которой существовал бы риск обнуления всех накопленных капиталов."Бесполезны будут триллионы долларов, которые они рассчитывают использовать для нового подчинения всех, в случае ядерной войны и если их города будут превращаться в пепел и пыль. То есть все эскалационные сценарии не предусматривают ядерной войны", ― отметил эксперт.Лосев назвал российскую ядерную триаду гарантией мира на планете и добавил, что от кризиса она не спасет, но "спасет нас от чего-то очень масштабного".

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