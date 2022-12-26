https://sputnik-abkhazia.ru/20221226/mvd-v-rossii-fiksiruetsya-rost-prestupnosti-s-narkotikami-sredi-migrantov-1043318736.html

МВД: в России фиксируется рост преступности с наркотиками среди мигрантов

МВД: в России фиксируется рост преступности с наркотиками среди мигрантов

Ежегодно в местах лишения свободы в России находится порядка 50 тысяч осужденных с диагнозом "наркомания". 26.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-26T16:20+0300

2022-12-26T16:20+0300

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наркотики

россия

мвд рф

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СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Рост преступности среди мигрантов фиксируется в России, около 80% из криминальных деяний мигрантов связаны с незаконным оборотом наркотиков, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.Он отметил, что 16 ведомств в России – бенефициары труда мигрантов, но общество тем не менее "спрашивает за данный участок" только с МВД."По линии нашего ведомства все соответствующие указания в территориальные органы на местах уже даны. Прошу обратить внимание на данный участок представителей других ведомств и работодателей", - добавил Колокольцев.Ежегодно в местах лишения свободы находится порядка 50 тысяч осужденных с диагнозом "наркомания".

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наркотики, россия, мвд рф