https://sputnik-abkhazia.ru/20221226/mvd-v-rossii-fiksiruetsya-rost-prestupnosti-s-narkotikami-sredi-migrantov-1043318736.html
МВД: в России фиксируется рост преступности с наркотиками среди мигрантов
МВД: в России фиксируется рост преступности с наркотиками среди мигрантов
Ежегодно в местах лишения свободы в России находится порядка 50 тысяч осужденных с диагнозом "наркомания". 26.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-26T16:20+0300
2022-12-26T16:20+0300
2022-12-26T17:15+0300
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СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Рост преступности среди мигрантов фиксируется в России, около 80% из криминальных деяний мигрантов связаны с незаконным оборотом наркотиков, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.Он отметил, что 16 ведомств в России – бенефициары труда мигрантов, но общество тем не менее "спрашивает за данный участок" только с МВД."По линии нашего ведомства все соответствующие указания в территориальные органы на местах уже даны. Прошу обратить внимание на данный участок представителей других ведомств и работодателей", - добавил Колокольцев.Ежегодно в местах лишения свободы находится порядка 50 тысяч осужденных с диагнозом "наркомания".
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наркотики, россия, мвд рф
наркотики, россия, мвд рф
МВД: в России фиксируется рост преступности с наркотиками среди мигрантов
16:20 26.12.2022 (обновлено: 17:15 26.12.2022)
Ежегодно в местах лишения свободы в России находится порядка 50 тысяч осужденных с диагнозом "наркомания".
СУХУМ, 26 дек – Sputnik.
Рост преступности среди мигрантов фиксируется в России, около 80% из криминальных деяний мигрантов связаны с незаконным оборотом наркотиков, заявил
глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"Работы нам предстоит еще много. Хотя бы взять вопрос об увеличении преступности среди иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию. Отмечаем рост с их стороны криминальных проявлений, 80% среди всех уголовно наказуемых деяний – это незаконный оборот наркотиков. Здесь нам необходимо ужесточить контроль", – сказал Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета, его слова приводятся на сайте ведомства.
Он отметил, что 16 ведомств в России – бенефициары труда мигрантов, но общество тем не менее "спрашивает за данный участок" только с МВД.
"По линии нашего ведомства все соответствующие указания в территориальные органы на местах уже даны. Прошу обратить внимание на данный участок представителей других ведомств и работодателей", - добавил Колокольцев.
Ежегодно в местах лишения свободы находится порядка 50 тысяч осужденных с диагнозом "наркомания".