На службе интересов Абхазии: Александру Анкваб 70 лет

Александр Анкваб родился 26 декабря 1952 года в Абхазской АССР. В 1974 году Анкваб окончил юридический факультет Ростовского государственного университета. Молодой специалист начал профессиональную деятельность в Министерстве юстиции Абхазской АССР, был первым секретарем Гудаутского райкома комсомола, начальником Гудаутского районного отдела внутренних дел.С 1983 по 1990 годы Анкваб был заместителем министра внутренних дел Грузинской ССР, но из-за роста антиабхазских настроений среди грузинского руководства подал рапорт об увольнении и вернулся в Абхазию.В 1991 году он был избран депутатом Верховного Совета Абхазии, в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов был членом Государственного комитета обороны республики.С 1994 по 2004 годы Анкваб проживал в Москве, занимался бизнесом.В 2005 году он занял должность премьер-министра Абхазии и занимал ее до 2010 года. В феврале 2010 года Анкваб стал вице-президентом, а в августе 2011 – президентом Абхазии, занимал этот пост до 2014 года. В 2017 году Александр Анкваб стал депутатом Народного Собрания Абхазии, а в 2020 году был назначен премьер-министром республики.Анкваб женат, отец двоих сыновей.
Премьер-министру Абхазии Александру Анкваб 26 декабря исполнилось 70 лет. В честь юбилея Sputnik подготовил фотоленту.
Александр Анкваб родился 26 декабря 1952 года в Абхазской АССР.
В 1974 году Анкваб окончил юридический факультет Ростовского государственного университета. Молодой специалист начал профессиональную деятельность в Министерстве юстиции Абхазской АССР, был первым секретарем Гудаутского райкома комсомола, начальником Гудаутского районного отдела внутренних дел.
С 1983 по 1990 годы Анкваб был заместителем министра внутренних дел Грузинской ССР, но из-за роста антиабхазских настроений среди грузинского руководства подал рапорт об увольнении и вернулся в Абхазию.
В 1991 году он был избран депутатом Верховного Совета Абхазии, в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов был членом Государственного комитета обороны республики.
С 1994 по 2004 годы Анкваб проживал в Москве, занимался бизнесом.
В 2005 году он занял должность премьер-министра Абхазии и занимал ее до 2010 года. В феврале 2010 года Анкваб стал вице-президентом, а в августе 2011 – президентом Абхазии, занимал этот пост до 2014 года.
В 2017 году Александр Анкваб стал депутатом Народного Собрания Абхазии, а в 2020 году был назначен премьер-министром республики.
Свой день рождения 26 декабря отмечает премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. В разные годы он занимал должности и.о. министра внутренних дел Абхазии, вице-президента, президента, депутата Народного Собрания.
Свой день рождения 26 декабря отмечает премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. В разные годы он занимал должности и.о. министра внутренних дел Абхазии, вице-президента, президента, депутата Народного Собрания.
Александр Анкваб был награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени за заслуги перед Отечеством, весомый вклад в становление и развитие абхазской государственности, активную общественно-политическую деятельность.
Александр Анкваб был награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени за заслуги перед Отечеством, весомый вклад в становление и развитие абхазской государственности, активную общественно-политическую деятельность.
Sputnik желает премьер-министру здоровья, долголетия и профессиональных успехов.
12/12
Sputnik желает премьер-министру здоровья, долголетия и профессиональных успехов.