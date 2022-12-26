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На службе интересов Абхазии: Александру Анкваб 70 лет
На службе интересов Абхазии: Александру Анкваб 70 лет
Премьер-министру Абхазии Александру Анкваб 26 декабря исполнилось 70 лет. В честь юбилея Sputnik подготовил фотоленту. 26.12.2022, Sputnik Абхазия
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Александр Анкваб родился 26 декабря 1952 года в Абхазской АССР. В 1974 году Анкваб окончил юридический факультет Ростовского государственного университета. Молодой специалист начал профессиональную деятельность в Министерстве юстиции Абхазской АССР, был первым секретарем Гудаутского райкома комсомола, начальником Гудаутского районного отдела внутренних дел.С 1983 по 1990 годы Анкваб был заместителем министра внутренних дел Грузинской ССР, но из-за роста антиабхазских настроений среди грузинского руководства подал рапорт об увольнении и вернулся в Абхазию.В 1991 году он был избран депутатом Верховного Совета Абхазии, в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов был членом Государственного комитета обороны республики.С 1994 по 2004 годы Анкваб проживал в Москве, занимался бизнесом.В 2005 году он занял должность премьер-министра Абхазии и занимал ее до 2010 года. В феврале 2010 года Анкваб стал вице-президентом, а в августе 2011 – президентом Абхазии, занимал этот пост до 2014 года. В 2017 году Александр Анкваб стал депутатом Народного Собрания Абхазии, а в 2020 году был назначен премьер-министром республики.Анкваб женат, отец двоих сыновей.
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фото , фото, мультимедиа, абхазия, александр анкваб
фото , фото, мультимедиа, абхазия, александр анкваб

На службе интересов Абхазии: Александру Анкваб 70 лет

15:20 26.12.2022 (обновлено: 15:21 26.12.2022)
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Премьер-министру Абхазии Александру Анкваб 26 декабря исполнилось 70 лет. В честь юбилея Sputnik подготовил фотоленту.
Александр Анкваб родился 26 декабря 1952 года в Абхазской АССР.
В 1974 году Анкваб окончил юридический факультет Ростовского государственного университета. Молодой специалист начал профессиональную деятельность в Министерстве юстиции Абхазской АССР, был первым секретарем Гудаутского райкома комсомола, начальником Гудаутского районного отдела внутренних дел.
С 1983 по 1990 годы Анкваб был заместителем министра внутренних дел Грузинской ССР, но из-за роста антиабхазских настроений среди грузинского руководства подал рапорт об увольнении и вернулся в Абхазию.
В 1991 году он был избран депутатом Верховного Совета Абхазии, в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов был членом Государственного комитета обороны республики.
С 1994 по 2004 годы Анкваб проживал в Москве, занимался бизнесом.
В 2005 году он занял должность премьер-министра Абхазии и занимал ее до 2010 года. В феврале 2010 года Анкваб стал вице-президентом, а в августе 2011 – президентом Абхазии, занимал этот пост до 2014 года.
В 2017 году Александр Анкваб стал депутатом Народного Собрания Абхазии, а в 2020 году был назначен премьер-министром республики.
Анкваб женат, отец двоих сыновей.
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Свой день рождения 26 декабря отмечает премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. В разные годы он занимал должности и.о. министра внутренних дел Абхазии, вице-президента, президента, депутата Народного Собрания.

Свой день рождения 26 декабря отмечает премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. В разные годы он занимал должности и.о. министра внутренних дел Абхазии, вице-президента, президента, депутата Народного Собрания. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Алексей Дружинин
/
Перейти в фотобанк

Свой день рождения 26 декабря отмечает премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. В разные годы он занимал должности и.о. министра внутренних дел Абхазии, вице-президента, президента, депутата Народного Собрания.

© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

В мае 2012 года состоялась встреча Александра Анкваб, который в тот период был президентом Абхазии, с президентом России Владимиром Путиным в государственной резиденции "Бочаров ручей".

В мае 2012 года состоялась встреча Александра Анкваб, который в тот период был президентом Абхазии, с президентом России Владимиром Путиным в государственной резиденции &quot;Бочаров ручей&quot;. - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Алексей Дружинин
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В мае 2012 года состоялась встреча Александра Анкваб, который в тот период был президентом Абхазии, с президентом России Владимиром Путиным в государственной резиденции "Бочаров ручей".

© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

А в 2014 году Анкваб встретился с Дмитрием Медведевым на открытии нового автомобильного моста на границе Абхазии и России.

А в 2014 году Анкваб встретился с Дмитрием Медведевым на открытии нового автомобильного моста на границе Абхазии и России. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Дмитрий Астахов
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А в 2014 году Анкваб встретился с Дмитрием Медведевым на открытии нового автомобильного моста на границе Абхазии и России.

© Sputnik / Александр Уткин

По образованию премьер-министр юрист, в 1974 году он окончил Ростовский государственный университет, а в 1987 году – Академию общественных наук при ЦК КПСС.

По образованию премьер-министр юрист, в 1974 году он окончил Ростовский государственный университет, а в 1987 году – Академию общественных наук при ЦК КПСС. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Александр Уткин

По образованию премьер-министр юрист, в 1974 году он окончил Ростовский государственный университет, а в 1987 году – Академию общественных наук при ЦК КПСС.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В 2017 году Анкваб был избран депутатом Народного Собрания Абхазии.

В 2017 году Анкваб был избран депутатом Народного Собрания Абхазии. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В 2017 году Анкваб был избран депутатом Народного Собрания Абхазии.

© Foto / Кабмин Абхазии

На выборах в 2020 году Анкваб поддержал действующего президента Аслана Бжания.

На выборах в 2020 году Анкваб поддержал действующего президента Аслана Бжания. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Кабмин Абхазии

На выборах в 2020 году Анкваб поддержал действующего президента Аслана Бжания.

© Foto / Пресс-служба Президента РА

24 апреля 2020 года указом президента был назначен премьер-министром республики.

24 апреля 2020 года указом президента был назначен премьер-министром республики. - Sputnik Абхазия
7/12
© Foto / Пресс-служба Президента РА

24 апреля 2020 года указом президента был назначен премьер-министром республики.

© Foto / Кабмин Абхазии

Премьер-министр Александр Анкваб на своем рабочем месте.

Премьер-министр Александр Анкваб на своем рабочем месте. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Кабмин Абхазии

Премьер-министр Александр Анкваб на своем рабочем месте.

© Foto / Кабмин Абхазии

26 декабря политический деятель отмечает 70-летие.

26 декабря политический деятель отмечает 70-летие. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Кабмин Абхазии

26 декабря политический деятель отмечает 70-летие.

© Foto / Кабмин Абхазии

Александр Анкваб и Александр Новак после девятнадцатого заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству России и Абхазии.

Александр Анкваб и Александр Новак после девятнадцатого заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству России и Абхазии. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Кабмин Абхазии

Александр Анкваб и Александр Новак после девятнадцатого заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству России и Абхазии.

© Foto / Кабинет Министров Республики Абхазия

Александр Анкваб был награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени за заслуги перед Отечеством, весомый вклад в становление и развитие абхазской государственности, активную общественно-политическую деятельность.

Александр Анкваб был награжден орденом &quot;Ахьдз-Апша&quot; I степени за заслуги перед Отечеством, весомый вклад в становление и развитие абхазской государственности, активную общественно-политическую деятельность. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Кабинет Министров Республики Абхазия

Александр Анкваб был награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени за заслуги перед Отечеством, весомый вклад в становление и развитие абхазской государственности, активную общественно-политическую деятельность.

Sputnik желает премьер-министру здоровья, долголетия и профессиональных успехов.

Sputnik желает премьер-министру здоровья, долголетия и профессиональных успехов. - Sputnik Абхазия
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Sputnik желает премьер-министру здоровья, долголетия и профессиональных успехов.

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