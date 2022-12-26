https://sputnik-abkhazia.ru/20221226/ostorozhno-spoyler-top-10-filmov-i-knig-2022-goda--1043246483.html

Осторожно, спойлер: топ 10 фильмов и книг 2022 года

Осторожно, спойлер: топ 10 фильмов и книг 2022 года

В очередном выпуске программы “Осторожно, спойлер!" представлен топ 10 фильмов и книг за 2022 год от ведущих Артура Гагулия и Ирины Турава, а также топ... 26.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-26T11:33+0300

2022-12-26T11:33+0300

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Осторожно, спойлер: топ фильмов и книг 2022 года Осторожно, спойлер: топ фильмов и книг 2022 года

В очередном выпуске программы “Осторожно, спойлер!" представлен топ 10 фильмов и книг за 2022 год от ведущих Артура Гагулия и Ирины Турава, а также топ грядущих премьер в 2023 году. Также ведущие обсудили один из самых интригующих фильмов уходящего года, обладателя Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля 2022 — "Треугольник печали"."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта - автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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