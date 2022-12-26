https://sputnik-abkhazia.ru/20221226/pamyatnik-vladimiru-arshba-ustanovyat-v-parke-slavy-v-sukhume-1043327810.html
Памятник Владимиру Аршба установят в Парке Славы в Сухуме
Памятник Владимиру Аршба установят в Парке Славы в Сухуме
В понедельник, 26 декабря, в Минкульте Абхазии состоялось заседание Госкомиссии по монументальному искусству. 26.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-26T20:20+0300
2022-12-26T20:20+0300
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СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Памятник Герою Абхазии, кавалеру Ордена Леона, первому министру обороны Владимиру Аршба установят в Парке Славы в Сухуме. Такое решение было принято на заседании Госкомиссии по монументальному искусству Минкульта по обращению Минобороны, политической партии "Амцахара" и общественной организации "Аруаа".Комиссия также решила обратится к администрации Сухума и Сухумскому горсобранию с инициативой присвоить скверу у здания Администрации президента имени Сарии Лакоба.Кроме того, Минкульт обратится к Правительству с инициативой внести изменения в действующее законодательство по монументальному искусству, чтобы установить обязательное требования согласовывать проекты памятников и памятных знаков с Госкомиссией.
https://sputnik-abkhazia.ru/20190508/Kombat-Pobedy-60-let-so-dnya-rozhdeniya-Vladimira-Arshba-1027297326.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20191205/Vernost-navsegda-zhizn-i-smert-Sarii-Lakoba-1028936960.html
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культура, абхазия, владимир аршба
культура, абхазия, владимир аршба
Памятник Владимиру Аршба установят в Парке Славы в Сухуме
В понедельник, 26 декабря, в Минкульте Абхазии состоялось заседание Госкомиссии по монументальному искусству.
СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Памятник Герою Абхазии, кавалеру Ордена Леона, первому министру обороны Владимиру Аршба установят в Парке Славы в Сухуме.
Такое решение было принято на заседании Госкомиссии по монументальному искусству Минкульта по обращению Минобороны, политической партии "Амцахара" и общественной организации "Аруаа".
Комиссия также решила обратится к администрации Сухума и Сухумскому горсобранию с инициативой присвоить скверу у здания Администрации президента имени Сарии Лакоба.
Кроме того, Минкульт обратится к Правительству с инициативой внести изменения в действующее законодательство по монументальному искусству, чтобы установить обязательное требования согласовывать проекты памятников и памятных знаков с Госкомиссией.