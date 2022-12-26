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Рождаемость в Абхазии в 2022 году
Рождаемость в Абхазии в 2022 году
В 2022 году в ЗАГСах Абхазии зарегистрировано 1080 детей – 519 девочек и 561 мальчик. 26.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-26T10:45+0300
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За первые полгода 2022 года в республике родилось 562 ребенка. 283 из них – мальчики, 279 – девочки.Если сравнивать со статистикой прошедших лет, то в 2014 году в Абхазии родилось на 537 человек больше, чем ушло из жизни. А уже в 2019 году разница между смертностью и рождаемостью составила всего 34 человека в пользу прироста населения.Самые популярные имена у новорожденных в уходящем году – София и Сандро.
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инфографика, мультимедиа, абхазия, дети, статистика, инфографика
Рождаемость в Абхазии в 2022 году
10:45 26.12.2022 (обновлено: 11:06 26.12.2022)
В 2022 году в ЗАГСах Абхазии зарегистрировано 1080 детей – 519 девочек и 561 мальчик.
За первые полгода 2022 года в республике родилось 562 ребенка. 283 из них – мальчики, 279 – девочки.
Если сравнивать со статистикой прошедших лет, то в 2014 году в Абхазии родилось на 537 человек больше, чем ушло из жизни. А уже в 2019 году разница между смертностью и рождаемостью составила всего 34 человека в пользу прироста населения.
Самые популярные имена у новорожденных в уходящем году – София и Сандро.