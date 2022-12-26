https://sputnik-abkhazia.ru/20221226/sgb-abkhazii-opublikovala-novye-svedeniya-ob-urozhentse-tkuarchala-obvinyaemom-v-gosizmene-1043326984.html

СГБ Абхазии опубликовала новые сведения об уроженце Ткуарчала, обвиняемом в госизмене

СГБ Абхазии опубликовала новые сведения об уроженце Ткуарчала, обвиняемом в госизмене

СГБ Абхазии возбудила уголовное дело на 28-летнего уроженца Ткуарчала Даура Буава, которого подозревают в госизмене. 26.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-26T19:50+0300

2022-12-26T19:50+0300

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СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Обвиняемый в госизмене уроженец Ткуарчала Даур Буава, согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов, страдает психическими расстройствами - "эмоционально неустойчивое расстройство личности, импульсивный тип", "неоднократное (с вредными последствиями) употребление синтетических каннабиоидов". Об этом сообщает пресс-служба СГБ Абхазии. Как стало известно службе госбезопасности, в 2013 году Буава был приговорен к наказанию в размере 150 часов обязательных работ Ноябрьским горсудом Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2015 году за грабеж, кражу и незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотиков его приговорили к 3,2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.Буава находится на территории Грузии.По данным предварительного следствия, Буава в октябре 2021 года публиковал в соцсети Tik Tok ролики с прямыми и скрытыми призывами в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, госбезопасности и обороноспособности Абхазии.СГБ отмечает, что публикации содержат пропаганду присоединения Абхазии к Грузии в качестве автономной республики с закреплением правового статуса в конституции последней.

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