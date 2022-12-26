https://sputnik-abkhazia.ru/20221226/siloviki-nakryli-bandu-otpravlyavshuyu-rossiyan-voevat-v-siriyu-i-na-ukrainu-1043306416.html

Силовики накрыли банду, отправлявшую россиян воевать в Сирию и на Украину

Силовики накрыли банду, отправлявшую россиян воевать в Сирию и на Украину

Задержаны организатор и десять членов сообщества, еще восемь человек объявлены в розыск. 26.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-26T10:05+0300

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СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Силовики на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность террористического сообщества, с 2010 года отправлявшего россиян в Сирию и на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России, рассказали в СК и ФСБ.Установлено, что с 2010 года 19 россиян "организовали на территории Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному снабжению международной террористической организации", сообщает СК. По версии следствия, они переправляли жителей РФ в Сирию и на Украину "для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации", а также финансировали терроризм.Узнав, что ими занялись силовики, подозреваемые скрывались в ХМАО, Дагестане, Чечне и Тюменской области, где их и задержали. Еще восемь соучастников объявлены в международный розыск.Им вменяют организацию деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации; организацию террористического сообщества; содействие террористической деятельности, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности; оправдание и пропаганду терроризма.Как добавили в ФСБ, в ходе обысков изъяты, в том числе, компьютеры с фото- и видеоматериалами об участии членов банды в боевых действиях в Сирии в рядах "Исламского государства" (запрещено в РФ) и националистических военных подразделениях на Украине.Два участника террористического сообщества "приговорены судами к длительным срокам лишения свободы", добавили в спецслужбе.

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