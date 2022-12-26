https://sputnik-abkhazia.ru/20221226/takie-obstoyatelstva-enik-o-kopiyakh-rukopisey-nikolaya-ii-i-dokumentalnom-nasledii-abkhazii-1043274052.html
Такие обстоятельства: Еник о копиях рукописей Николая II и документальном наследии Абхазии
Такие обстоятельства: Еник о копиях рукописей Николая II и документальном наследии Абхазии
О сохранении историко-документального наследия страны и копиях рукописей Николая II в эфире радио Sputnik рассказал заместитель начальника Архивного управления... 26.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-26T09:31+0300
2022-12-26T09:31+0300
2022-12-26T10:50+0300
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Такие обстоятельства: Еник о копиях рукописей Николая II и документальном наследии Абхазии
Такие обстоятельства: Еник о копиях рукописей Николая II и документальном наследии Абхазии
Копии рукописей Николая II, свидетельствующие о визите царя с семьей в Гагру в 1912 году, представили на конференции в Сухуме. Оцифрованные оригиналы получены из Фонда Романовых. Копии документов передали в Госархив, Парламент Абхазии, СГБ и администрацию Гагры.Конференция "Сохранение историко-документального наследия страны гарант безопасности национальных интересов" прошла в медиацентре МИД Абхазии.Как сохранить историческое наследие и защитить его? Нужны ли для этого дополнительные законодательные инициативы? Как история используется в информационной войне, кто ее искажает, с какой целью? Где искать материалы об Абхазии? Подробности слушайте в аудиофайле.
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абхазия, наследие, культурное наследие, архив, такие обстоятельства, подкасты, аудио
абхазия, наследие, культурное наследие, архив, такие обстоятельства, подкасты, аудио
Такие обстоятельства: Еник о копиях рукописей Николая II и документальном наследии Абхазии
09:31 26.12.2022 (обновлено: 10:50 26.12.2022)
О сохранении историко-документального наследия страны и копиях рукописей Николая II в эфире радио Sputnik рассказал заместитель начальника Архивного управления Абхазии Дмитрий Еник.
Копии рукописей Николая II, свидетельствующие о визите царя с семьей в Гагру в 1912 году, представили на конференции в Сухуме. Оцифрованные оригиналы получены из Фонда Романовых. Копии документов передали в Госархив, Парламент Абхазии, СГБ и администрацию Гагры.
Конференция "Сохранение историко-документального наследия страны гарант безопасности национальных интересов" прошла в медиацентре МИД Абхазии.
Как сохранить историческое наследие и защитить его? Нужны ли для этого дополнительные законодательные инициативы? Как история используется в информационной войне, кто ее искажает, с какой целью? Где искать материалы об Абхазии?
Подробности слушайте в аудиофайле
.