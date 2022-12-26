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Видеомост об итогах сотрудничества на пространстве ЕАЭС в 2022 году: трансляция завершена
Видеомост об итогах сотрудничества на пространстве ЕАЭС в 2022 году: трансляция завершена
Видеомост Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Сухум – Цхинвал об итогах сотрудничества на пространстве ЕАЭС в 2022 году. 26.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-26T14:08+0300
2022-12-26T14:08+0300
2022-12-26T15:23+0300
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Участники в Москве:— заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий ВОЛЬВАЧ;— ректор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Сергей СИНЕЛЬНИКОВ-МУРЫЛЕВ.Участники в Минске, Бишкеке, Ереване, Сухуме, Цхинвале:— представители СМИ.Какие совместные проекты со странами ЕАЭС удалось реализовать? Какие направления сотрудничества наиболее эффективны? Каковы планы развития ЕАЭС на 2023 год, когда председательство в Союзе перейдет к России?
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Видеомост об итогах сотрудничества на пространстве ЕАЭС в 2022 году: трансляция завершена
14:08 26.12.2022 (обновлено: 15:23 26.12.2022)
Видеомост Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Сухум – Цхинвал об итогах сотрудничества на пространстве ЕАЭС в 2022 году.
Участники в Москве:
— заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий ВОЛЬВАЧ;
— ректор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Сергей СИНЕЛЬНИКОВ-МУРЫЛЕВ.
Участники в Минске, Бишкеке, Ереване, Сухуме, Цхинвале:
— представители СМИ.
Какие совместные проекты со странами ЕАЭС удалось реализовать? Какие направления сотрудничества наиболее эффективны? Каковы планы развития ЕАЭС на 2023 год, когда председательство в Союзе перейдет к России?