https://sputnik-abkhazia.ru/20221226/vladimir-putin-prinimaet-uchastie-v-neformalnoy-vstreche-liderov-sng-pryamaya-translyatsiya-1043317778.html

Владимир Путин принимает участие в неформальной встрече лидеров СНГ: прямая трансляция

Владимир Путин принимает участие в неформальной встрече лидеров СНГ: прямая трансляция

Неформальная встреча глав стран СНГ состоится в понедельник и вторник в Санкт-Петербурге, мероприятие состоится по инициативе президента России Владимира... 26.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-26T15:41+0300

2022-12-26T15:41+0300

2022-12-26T15:41+0300

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В Петербург приедут президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.Лидеры стран подведут итоги 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для содружества сферах. Среди актуальных вопросов по-прежнему остается тема карабахского урегулирования и нестабильность на киргизско-таджикской границе. Из новых тем - перспектива создания "тройственного союза" по газу между Россией, Казахстаном и Узбекистаном.Предыдущая аналогичная встреча состоялась в северной столице 7 октября.

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