Музыкальная сказка: "Алые паруса" в РУСДРАМе
В Русском драмтеатре состоялась премьера новогоднего спектакля "Алые паруса".
В Русском драмтеатре состоялась премьера новогоднего спектакля "Алые паруса".
Спектакль поставлен по одноименной повести Александра Грина, режиссером выступил Джамбул Жордания.
Спектакль поставлен по одноименной повести Александра Грина, режиссером выступил Джамбул Жордания.
Роль главной героини, Ассоль, досталась актриса Лоиде Тыркба, которая порадовала юных зрителей своим вокалом.
Роль главной героини, Ассоль, досталась актриса Лоиде Тыркба, которая порадовала юных зрителей своим вокалом.
"Алые паруса" погрузят вас в сказочную предновогоднюю атмосферу.
"Алые паруса" погрузят вас в сказочную предновогоднюю атмосферу.
Яркая Мадлена Барциц появится на сцене сразу в нескольких образах.
Яркая Мадлена Барциц появится на сцене сразу в нескольких образах.
Несмотря на то, что спектакль детский, он не оставит равнодушными и взрослых.
Несмотря на то, что спектакль детский, он не оставит равнодушными и взрослых.
"Алые паруса" – это история о вере в чудо и мечте, которая обязательно исполнится.
"Алые паруса" – это история о вере в чудо и мечте, которая обязательно исполнится.
Лоида Тыркба очень органично вошла в роль своей романтичной героини.
Лоида Тыркба очень органично вошла в роль своей романтичной героини.
Мужской состав спектакля - трактирщик, матрос, а в роли капитана Артура Грея – Мурад Халимбеков.
Мужской состав спектакля - трактирщик, матрос, а в роли капитана Артура Грея – Мурад Халимбеков.
Осману Абухба в этот раз досталась роль угольщика.
Осману Абухба в этот раз досталась роль угольщика.
Яркие костюмы, танцевальные и музыкальные номера – все это ждет зрителей к Новому году.
Яркие костюмы, танцевальные и музыкальные номера – все это ждет зрителей к Новому году.
Посмотреть постановку до начала праздников можно будет с 27 по 30 декабря.
Посмотреть постановку до начала праздников можно будет с 27 по 30 декабря.
Хоть Грин и не писал об этом, но в новогоднем спектакле без Деда Мороза никуда.
Хоть Грин и не писал об этом, но в новогоднем спектакле без Деда Мороза никуда.
Зрители с замиранием сердца наблюдали за событиями на сцене.
Зрители с замиранием сердца наблюдали за событиями на сцене.