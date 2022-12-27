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Музыкальная сказка: "Алые паруса" в РУСДРАМе

Музыкальная сказка: "Алые паруса" в РУСДРАМе

В РУСДРАМе премьера – музыкальная сказка "Алые паруса" по мотивам повести Александра Грина. 27.12.2022, Sputnik Абхазия

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"Алые паруса" – великая романтическая история о непоколебимой вере в чудо и всепобеждающей, возвышенной мечте, которая обязательно исполнится. Так описывает свою премьеру Русский драматический театр.Театр обещает, что юные зрители "окунутся в красивый, добрый, манящий мир сказки и обязательно проникнутся атмосферой настоящего новогоднего праздника".

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