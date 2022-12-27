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Музыкальная сказка: "Алые паруса" в РУСДРАМе
Музыкальная сказка: "Алые паруса" в РУСДРАМе
В РУСДРАМе премьера – музыкальная сказка "Алые паруса" по мотивам повести Александра Грина. 27.12.2022, Sputnik Абхазия
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"Алые паруса" – великая романтическая история о непоколебимой вере в чудо и всепобеждающей, возвышенной мечте, которая обязательно исполнится. Так описывает свою премьеру Русский драматический театр.Театр обещает, что юные зрители "окунутся в красивый, добрый, манящий мир сказки и обязательно проникнутся атмосферой настоящего новогоднего праздника".
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

Музыкальная сказка: "Алые паруса" в РУСДРАМе

18:35 27.12.2022
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В РУСДРАМе премьера – музыкальная сказка "Алые паруса" по мотивам повести Александра Грина.
"Алые паруса" – великая романтическая история о непоколебимой вере в чудо и всепобеждающей, возвышенной мечте, которая обязательно исполнится. Так описывает свою премьеру Русский драматический театр.
Театр обещает, что юные зрители "окунутся в красивый, добрый, манящий мир сказки и обязательно проникнутся атмосферой настоящего новогоднего праздника".
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Русском драмтеатре состоялась премьера новогоднего спектакля "Алые паруса".

В Русском драмтеатре состоялась премьера новогоднего спектакля &quot;Алые паруса&quot;. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Русском драмтеатре состоялась премьера новогоднего спектакля "Алые паруса".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль поставлен по одноименной повести Александра Грина, режиссером выступил Джамбул Жордания.

Спектакль поставлен по одноименной повести Александра Грина, режиссером выступил Джамбул Жордания. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль поставлен по одноименной повести Александра Грина, режиссером выступил Джамбул Жордания.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Роль главной героини, Ассоль, досталась актриса Лоиде Тыркба, которая порадовала юных зрителей своим вокалом.

Роль главной героини, Ассоль, досталась актриса Лоиде Тыркба, которая порадовала юных зрителей своим вокалом. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Роль главной героини, Ассоль, досталась актриса Лоиде Тыркба, которая порадовала юных зрителей своим вокалом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Алые паруса" погрузят вас в сказочную предновогоднюю атмосферу.

&quot;Алые паруса&quot; погрузят вас в сказочную предновогоднюю атмосферу. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Алые паруса" погрузят вас в сказочную предновогоднюю атмосферу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Яркая Мадлена Барциц появится на сцене сразу в нескольких образах.

Яркая Мадлена Барциц появится на сцене сразу в нескольких образах. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Яркая Мадлена Барциц появится на сцене сразу в нескольких образах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на то, что спектакль детский, он не оставит равнодушными и взрослых.

Несмотря на то, что спектакль детский, он не оставит равнодушными и взрослых. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на то, что спектакль детский, он не оставит равнодушными и взрослых.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Алые паруса" – это история о вере в чудо и мечте, которая обязательно исполнится.

&quot;Алые паруса&quot; – это история о вере в чудо и мечте, которая обязательно исполнится. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Алые паруса" – это история о вере в чудо и мечте, которая обязательно исполнится.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Лоида Тыркба очень органично вошла в роль своей романтичной героини.

Лоида Тыркба очень органично вошла в роль своей романтичной героини. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лоида Тыркба очень органично вошла в роль своей романтичной героини.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Мужской состав спектакля - трактирщик, матрос, а в роли капитана Артура Грея – Мурад Халимбеков.

Мужской состав спектакля - трактирщик, матрос, а в роли капитана Артура Грея – Мурад Халимбеков. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мужской состав спектакля - трактирщик, матрос, а в роли капитана Артура Грея – Мурад Халимбеков.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Осману Абухба в этот раз досталась роль угольщика.

Осману Абухба в этот раз досталась роль угольщика. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Осману Абухба в этот раз досталась роль угольщика.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Яркие костюмы, танцевальные и музыкальные номера – все это ждет зрителей к Новому году.

Яркие костюмы, танцевальные и музыкальные номера – все это ждет зрителей к Новому году. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Яркие костюмы, танцевальные и музыкальные номера – все это ждет зрителей к Новому году.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Посмотреть постановку до начала праздников можно будет с 27 по 30 декабря.

Посмотреть постановку до начала праздников можно будет с 27 по 30 декабря. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Посмотреть постановку до начала праздников можно будет с 27 по 30 декабря.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Хоть Грин и не писал об этом, но в новогоднем спектакле без Деда Мороза никуда.

Хоть Грин и не писал об этом, но в новогоднем спектакле без Деда Мороза никуда. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хоть Грин и не писал об этом, но в новогоднем спектакле без Деда Мороза никуда.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрители с замиранием сердца наблюдали за событиями на сцене.

Зрители с замиранием сердца наблюдали за событиями на сцене. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрители с замиранием сердца наблюдали за событиями на сцене.

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