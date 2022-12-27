https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/evropa-otmenyaet-pobedu-sssr-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-1043331320.html

Европа отменяет победу СССР во Второй мировой войне

Европа отменяет победу СССР во Второй мировой войне

Европа пытается изгнать Россию из Совета Безопасности ООН, настаивая на том, что она нарушает принципы международного права, при том, что зачастую действия... 27.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-27T10:08+0300

2022-12-27T10:08+0300

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Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что "необходимо разработать механизм "приостановки" членства России в Совете Безопасности ООН, пишет Елена Караева для РИА Новости.И тут не стоит искать в словах одного из высших европейских бонз второго смысла — речь действительно идет о том, чтобы вслед за попыткой "разорвать в клочья российскую экономику" с помощью санкций, вслед за ограблением нашей страны через заморозку ее активов отменить сам факт победы над нацизмом и вклад СССР в разгром гитлеровского рейха и его сателлитов. Если, правда, смотреть на то, кто входил в страны гитлеровской оси, то обнаружишь существенную часть государств — членов нынешнего ЕС. Но будем считать это простым географическим совпадением — пока, во всяком случае.И обратимся к историческим фактам. ООН, что бы и кто бы ни говорил, была создана по инициативе держав — победительниц рейха (СССР, США, Британии, а также Франции, принятой в этот круг благодаря усилиям генерала де Голля и ценой жизней, которые отдали в борьбе с нацизмом члены движения Сопротивления). Поэтому именно они и вошли на правах постоянных членов СБ, имеющих право вето, в высший орган этой международной организации.Цена каждого кресла в Совете Безопасности ООН измеряется кровью.Это десятки миллионов и сотни тысяч погибших — военных и гражданских. Замученных, расстрелянных, умерших от ран, голода и лишений. Эти кресла, как бы ни хотелось думать об этом месье Мишелю и как бы он и его заединщики на этом ни настаивали, — не есть лишь предмет меблировки и оформления интерьеров здания ООН на Ист-Ривер. И не микрофон, который к креслу прилагается.Стоит также обратить внимание, с какой мотивировкой, согласно которой членство России в СБ ООН "следует приостановить", господин председатель Евросовета знакомит заинтересованную общественность.Оказывается, "Россия нарушает международное право".Сделаем вновь исторический экскурс.Современная структура международного права и безопасности в Европе, которую юридические документы регулируют, практически вся была создана на основе подписанных документов во время трех международных конференций. Это Тегеран-43, это Ялта-45 и это Потсдам, тоже 45-го, но уже после окончания войны в Европе (война с Японией еще шла).Именно там была заложена архитектура всего сегодняшнего миропорядка, и в том числе стоит напомнить, что членство в самой ООН получили, помимо СССР, еще Украина и Белоруссия. Потому что это Москва настояла, объяснив, какой вклад белорусы и украинцы внесли в разгром нацизма. И ценой какой крови.Нарушения положений, разработанных во время совещаний в Ялте и Потсдаме, начались практически сразу же, едва просохли чернила на подписанных документах. Менее чем через год, в марте 1946-го, Запад объявил нам холодную войну.Да, были сказаны некие красивые слова о "железном занавесе", о наступлении "диктатуры", о том, что над "свободным миром сгустилась мгла угрозы с востока", но на самом деле вся эта риторика служила совершенно иной цели — измотать нашу страну до предела, начав гонку вооружений. Чтобы не дать развиваться экономике. Чтобы не дать даже малейшего шанса восстановить страну, европейская часть которой лежала в руинах.Не мы нарушили тогда международное право. А они. Не мы наплевали на все договоренности, а они, немедленно приступив к созданию НАТО. Это 1949 год, если кто забыл или не знает. Организация Варшавского договора появилась на целых шесть лет позже, в 1955-м. И в качестве ответного шага.Не мы были инициаторами тогдашней конфронтации на Европейском континенте, а они.Презрение к слову, данному тем, кто когда-то считались "братьями по оружию", — не наша манера вести внешнюю политику. Еще раз: мы лишь отвечаем на предложенную нам вражду и на угрозу существования нашей стране, которую эта вражда может нести.Нарушение международного права, которое так сегодня волнует европейских чинуш высшего эшелона власти, на самом деле — исключительно европейский стиль ведения дел на этой самой международной арене.А вранье во время дискуссии, введение собеседников в заблуждение, демагогия, сепаратные переговоры — метод осуществления намеченных планов. Не наш. А Запада.Искать консенсус с общим врагом за спиной одного из партнеров по антигитлеровской коалиции, одновременно прося у этого партнера ускорения и интенсификации действий на поле боя, — не стоит перечислять детали секретной англо-американо-германской операции "Санрайз" (она же "Кроссворд", как называли ее англичане). Причем она шла как раз во время подготовки Висло-Одерского наступления Красной армии, с началом которого так торопили Сталина Лондон и Вашингтон. Это уже давно общеизвестно.Вторая мировая война, разорившая Восточную и Центральную Европу, и факт того, что именно СССР освобождал континент от гитлеровской чумы, сегодня сидит как заноза. В политических пятках нынешних лидеров этих стран.Сделать все, чтобы подвиг и жертвы, которые мы понесли, очищая Европу от диктатуры рейха, стали бы в общественном обывательском сознании "инструментом насилия, репрессий и подавления гражданских свобод", — одна из главных геополитических задач объединенной семьи нынешних "просвещенных европейцев". И она, как мы все имеем возможность наблюдать, начала решаться задолго до нынешнего витка кризиса.Просто события казались локальными, в общую картину они складывались очень постепенно.Сегодня наступает новый этап.Его контуры в общем ясны.Не СССР, "агрессор и нарушитель международного права, гражданских свобод и враг прогресса", освободил Европу, способствуя в том числе созданию ЕС, а Европа сделала это сама.Разумеется, с помощью доблестных американских GI (привет вам, спасенный рядовой Райан), британских и частично французских войск.А СССР тащился в обозе, который ему поставили в рамках ленд-лиза, по пути грабя дома с целью вывезти фарфоровые сервизы и женские ночные рубашки, а также между "грабежами" и "мародерством" еще и "насилуя миллионы немок".Ну что делать, русские — они же "варвары". Эти "варвары" и "большевистские полчища" по какому-то недосмотру и наивности тогдашних светочей западной политической элиты получили кресло в СБ ООН, да еще с правом блокирующего голоса.Недосмотр срочно (в историческом, разумеется, смысле) следует исправить. И вместо России, этой "нарушительницы международного права", ввести в Совет Безопасности именно Германию. Как страну — образец пацифизма, политической корректности, строгого соблюдения всех норм международного права. Всегда. Во все времена.При определенных усилиях, подкрепленных финансово, вполне вероятно, что спустя какое-то время можно будет услышать, что и Гитлер начал войну ровно для того, чтобы спасти Европу (объединенную) от "большевистских полчищ" и коммунистической диктатуры и идеологии.Сейчас и сегодня это пока выглядит немыслимым.Но ведь именно так в момент, когда красноармейцы штурмовали Берлин, была названа операция, которую готовили в британском Генштабе.План "Немыслимое" предполагал начать войну против СССР. Сразу после того, как советские войска вошли бы в столицу тогдашнего рейха.Так что, когда из Европы и в Европе говорят, что членство России "следует приостановить в Совбезе", это отнюдь не треп, не рассуждение и не гипотеза. Это всего лишь позволенная утечка части плана, который уже, скорее всего, активирован, как принято говорить. Который одобрен. Всеми теми, кто так и не смирился ни с собственным поражением, ни с нашей Победой. И ждет часа, чтобы взять реванш. Поменяв местами победителей, заплативших за свой подвиг десятками миллионов жизней, и проигравших.Проигравших и капитулянтов, больше всего на свете желающих сегодня лишить нас нашей Победы.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20221218/na-zapade-nashli-sposob-okonchatelno-pobedit-rossiyu-1043181613.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221210/rossiya-lishilas-illyuziy--i-eto-k-luchshemu-1043059916.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221128/protiv-rossii-otkryt-vtoroy-front-no-zapad-ne-znaet-kak-ego-prokormit-1042839814.html

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

мнение, авторы, колумнисты, европа, россия, ссср