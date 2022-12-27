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Мороз рассказала о работе службы соцподдержки с несовершеннолетними в Абхазии

Мороз рассказала о работе службы соцподдержки с несовершеннолетними в Абхазии

В Генпрокуратуре Сухума состоялось совещание, на котором подводились итоги деятельности, связанной с пресечением преступлений несовершеннолетних и против... 27.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-27T09:12+0300

2022-12-27T09:12+0300

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Мороз рассказала о работе правоохранителей и соцработников с несовершеннолетними Мороз рассказала о работе правоохранителей и соцработников с несовершеннолетними

В Генпрокуратуре Сухума состоялось совещание, на котором подводились итоги деятельности, связанной с пресечением преступлений несовершеннолетних и против несовершеннолетних. О главных тезисах, звучавших на этом совещании, в эфире радио Sputnik рассказала начальник службы соцподдержки детей и семей Министерства социального обеспечения и демографической политики Абхазии Ольга Мороз. Основная цель службы соцподдержки – помощь семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, уточнила Мороз. "В нашей работе попадаются и случаи правонарушений со стороны несовершеннолетних. Но за 2022 год было очень мало таких случаев. Но у нас немало правонарушений, которые были совершены в отношении несовершеннолетних. Мы пытаемся спасти их. В основном это связано с домашним насилием", – рассказала Ольга Мороз. Службе соцподдержки при Минсоцобеспечения Абхазии три года. Она представлена отделами во всех районах Абхазии. "Наши сотрудники мобильны. Они обязательно выезжают в семьи, о которых поступил сигнал. Мы работаем по поступающим сигналам. Нам могут сообщить о проблеме – это могут быть соседи, родственники, педагоги, педиатры, бывают и самообращения. За три года работы появилось больше случаев самообращения. Люди стали нам доверять. Принцип нашей работы – это конфиденциальность", – отметила глава службы соцподдержки.Подробности слушайте в аудиофайле.

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