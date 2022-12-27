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Русская община Абхазии пожертвовала Минздраву 9,5 миллиона рублей
Русская община Абхазии пожертвовала Минздраву 9,5 миллиона рублей
На пожертвованные средства будет закуплено оборудование, которое установят в Республиканской детской больнице. 27.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-27T17:01+0300
2022-12-27T17:01+0300
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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Русская община Абхазии при поддержке московского благотворительного фонда содействия культуре и спорту "ЮнОлимп" пожертвовала Министерству здравоохранения Абхазии 9,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ведомства. "Уже подписан контракт на поставку медицинского оборудования. Я выражаю глубокую признательность руководству Русской общины Абхазии и благотворительному фонду содействия культуре и спорту "ЮнОлимп", оказавшим существенную помощь", — сказал глава Минздрава Эдуард Бутба.Сообщается, что на пожертвованные средства, в том числе будут приобретены видеопроцессор, видеогастроскопы, видеобронхоскоп, мониторы и многое другое.
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Русская община Абхазии пожертвовала Минздраву 9,5 миллиона рублей
17:01 27.12.2022 (обновлено: 17:41 27.12.2022)
На пожертвованные средства будет закуплено оборудование, которое установят в Республиканской детской больнице.
СУХУМ, 27 дек – Sputnik.
Русская община Абхазии при поддержке московского благотворительного фонда содействия культуре и спорту "ЮнОлимп" пожертвовала Министерству здравоохранения Абхазии 9,5 миллиона рублей, сообщает
пресс-служба ведомства.
Средства будут потрачены на приобретение медицинского оборудования для Республиканской детской больницы
"Уже подписан контракт на поставку медицинского оборудования. Я выражаю глубокую признательность руководству Русской общины Абхазии и благотворительному фонду содействия культуре и спорту "ЮнОлимп", оказавшим существенную помощь", — сказал глава Минздрава Эдуард Бутба.
Сообщается, что на пожертвованные средства, в том числе будут приобретены видеопроцессор, видеогастроскопы, видеобронхоскоп, мониторы и многое другое.