https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/russkaya-obschina-abkhazii-pozhertvovala-minzdravu-95-milliona-rubley-1043350981.html

Русская община Абхазии пожертвовала Минздраву 9,5 миллиона рублей

Русская община Абхазии пожертвовала Минздраву 9,5 миллиона рублей

На пожертвованные средства будет закуплено оборудование, которое установят в Республиканской детской больнице. 27.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-27T17:01+0300

2022-12-27T17:01+0300

2022-12-27T17:41+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036542192_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8fe9808683ea986ff1be788b608b6aeb.jpg

СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Русская община Абхазии при поддержке московского благотворительного фонда содействия культуре и спорту "ЮнОлимп" пожертвовала Министерству здравоохранения Абхазии 9,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ведомства. "Уже подписан контракт на поставку медицинского оборудования. Я выражаю глубокую признательность руководству Русской общины Абхазии и благотворительному фонду содействия культуре и спорту "ЮнОлимп", оказавшим существенную помощь", — сказал глава Минздрава Эдуард Бутба.Сообщается, что на пожертвованные средства, в том числе будут приобретены видеопроцессор, видеогастроскопы, видеобронхоскоп, мониторы и многое другое.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости