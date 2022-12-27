https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/shariya-ob-uchastii-v-mezhdunarodnoy-premii-iskandera-ochen-vazhno-dlya-pishuschikh-na-abkhazskom---1043330592.html

Шария об участии в Международной премии Искандера: очень важно для пишущих на абхазском

Шария об участии в Международной премии Искандера: очень важно для пишущих на абхазском

Писатель Виталий Шария в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал, почему взялся за переводы рассказов Анатолия Лагулаа. 27.12.2022, Sputnik Абхазия

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Шария о дипломе Премии Искандера Шария о дипломе Премии Искандера

Жюри Международной премии имени Фазиля Искандера определило лауреатов 2022 года в пяти номинациях. ️В номинации "Сюжет существования". Художественная проза – Александр Мелихов; ️в номинации "Формула розы". Поэзия – Наталья Лясковская; в номинации "Дерево детства". Детская и подростковая литература – Павел Кренёв и Виктория Татур; в номинации "Праздник в ожидании праздника" (Киносценарий и драматургия) – Наталья Захарова; В номинации "Бесценное достояние". Переводы на русский – Ахат Мушинский, Гульсира Гайсарова-Гиззатуллина. ⠀ Переводы Виталия Шария рассказов абхазского писателя Анатолия Лагулаа удостоены специального почетного диплома премии Фазиля Искандера в номинации "Переводы". ⠀Шария отметил, что в этом году был самый большой список претендентов на премию Искандера. Престижность премии все увеличивается."Мы с Анатолием как-то рассуждали, он высказал мысль, что невозможно, чтобы третий раз подряд представители Абхазии получили премию. Номинация существует третий год, что для представителей Абхазии, прежде всего, пишущих на абхазском, было очень важно... Анатолий Лагулаа – сейчас один самых ведущих абхазских писателей. Он предложил мне перевести его рассказы, очень, мне кажется, созвучные стилистике Искнадера, там есть юмор. Я с удовольствием взялся", – рассказал Шария. Подробности слушайте в аудиофайле.

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