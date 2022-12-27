https://sputnik-abkhazia.ru/20221227/shariya-ob-uchastii-v-mezhdunarodnoy-premii-iskandera-ochen-vazhno-dlya-pishuschikh-na-abkhazskom---1043330592.html
Шария об участии в Международной премии Искандера: очень важно для пишущих на абхазском
Шария об участии в Международной премии Искандера: очень важно для пишущих на абхазском
Писатель Виталий Шария в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал, почему взялся за переводы рассказов Анатолия Лагулаа. 27.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-27T13:16+0300
2022-12-27T13:16+0300
2022-12-27T13:28+0300
радио
подкасты
абхазия
фазиль искандер
искандер
литература
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/1b/1043330257_0:0:1499:844_1920x0_80_0_0_85406275a9cd6b95603835d8989bf3f0.jpg
Шария о дипломе Премии Искандера
Шария о дипломе Премии Искандера
Жюри Международной премии имени Фазиля Искандера определило лауреатов 2022 года в пяти номинациях. ️В номинации "Сюжет существования". Художественная проза – Александр Мелихов; ️в номинации "Формула розы". Поэзия – Наталья Лясковская; в номинации "Дерево детства". Детская и подростковая литература – Павел Кренёв и Виктория Татур; в номинации "Праздник в ожидании праздника" (Киносценарий и драматургия) – Наталья Захарова; В номинации "Бесценное достояние". Переводы на русский – Ахат Мушинский, Гульсира Гайсарова-Гиззатуллина. ⠀ Переводы Виталия Шария рассказов абхазского писателя Анатолия Лагулаа удостоены специального почетного диплома премии Фазиля Искандера в номинации "Переводы". ⠀Шария отметил, что в этом году был самый большой список претендентов на премию Искандера. Престижность премии все увеличивается."Мы с Анатолием как-то рассуждали, он высказал мысль, что невозможно, чтобы третий раз подряд представители Абхазии получили премию. Номинация существует третий год, что для представителей Абхазии, прежде всего, пишущих на абхазском, было очень важно... Анатолий Лагулаа – сейчас один самых ведущих абхазских писателей. Он предложил мне перевести его рассказы, очень, мне кажется, созвучные стилистике Искнадера, там есть юмор. Я с удовольствием взялся", – рассказал Шария. Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/1b/1043330257_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_023fe5bf19ed6a3142d1ff473ca3bf93.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, фазиль искандер, искандер, литература, россия, аудио
подкасты, абхазия, фазиль искандер, искандер, литература, россия, аудио
Шария об участии в Международной премии Искандера: очень важно для пишущих на абхазском
13:16 27.12.2022 (обновлено: 13:28 27.12.2022)
Писатель Виталий Шария в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал, почему взялся за переводы рассказов Анатолия Лагулаа.
Жюри Международной премии имени Фазиля Искандера определило лауреатов 2022 года в пяти номинациях. ️В номинации "Сюжет существования". Художественная проза – Александр Мелихов; ️в номинации "Формула розы". Поэзия – Наталья Лясковская; в номинации "Дерево детства". Детская и подростковая литература – Павел Кренёв и Виктория Татур; в номинации "Праздник в ожидании праздника" (Киносценарий и драматургия) – Наталья Захарова; В номинации "Бесценное достояние". Переводы на русский – Ахат Мушинский, Гульсира Гайсарова-Гиззатуллина. ⠀
Переводы Виталия Шария рассказов абхазского писателя Анатолия Лагулаа удостоены специального почетного диплома премии Фазиля Искандера в номинации "Переводы". ⠀
Шария отметил, что в этом году был самый большой список претендентов на премию Искандера. Престижность премии все увеличивается.
"Мы с Анатолием как-то рассуждали, он высказал мысль, что невозможно, чтобы третий раз подряд представители Абхазии получили премию. Номинация существует третий год, что для представителей Абхазии, прежде всего, пишущих на абхазском, было очень важно... Анатолий Лагулаа – сейчас один самых ведущих абхазских писателей. Он предложил мне перевести его рассказы, очень, мне кажется, созвучные стилистике Искнадера, там есть юмор. Я с удовольствием взялся", – рассказал Шария.
Подробности слушайте в аудиофайле.