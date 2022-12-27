Совет ветеранов ОВНА создан при президенте Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Администрация Президента РА
© Sputnik / Томас Тхайцук
Указ о создании Совета ветеранов Аслан Бжания подписал во вторник, 27 декабря.
СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Создан Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов при президенте республики, сообщает пресс-служба главы государства.
Цель создания Совета - обеспечение эффективной реализации государственной политики в области социальной защиты ветеранов.
Председателем Совета стал главный военный советник министра обороны, Герой Абхазии Мираб Кишмария.
Помимо него в состав вошли:
Мзия Бейя – директор Государственного музея Боевой славы им. Владислава Ардзинба, Герой Абхазии;
Григолия Л.Г. – член Высшего Совета республиканской общественной организации ветеранов ОВНА "Аруаа", кавалер Ордена Леона;
Темур Гулия – председатель "Аруаа", награжден медалью "За отвагу";
Нодар Какубава – член президиума политической партии "Амцахара", Герой Абхазии;
Вагаршак Косян – кавалер Ордена Леона;
Отар Ломия – член президиума партии "Амцахара", Герой Абхазии;
Тимур Надарая – исполнительный секретарь "Аруаа", кавалер Ордена Леона;
Леонид Осия – член Общественной палаты, Герой Абхазии;
Астамур Отырба – Герой Абхазии;
Юрий Попков – член Общественной палаты, кавалер Ордена Леона;
Рауль Смыр – член Высшего Совета "Аруаа", кавалер Ордена Леона;
Алексей Цугба– председатель партии "Амцахара", Герой Абхазии;
Беслан Шинкуба – старший референт по государственным наградам Администрации Президента, секретарь Совета.
Григолия Л.Г. – член Высшего Совета республиканской общественной организации ветеранов ОВНА "Аруаа", кавалер Ордена Леона;
Темур Гулия – председатель "Аруаа", награжден медалью "За отвагу";
Нодар Какубава – член президиума политической партии "Амцахара", Герой Абхазии;
Вагаршак Косян – кавалер Ордена Леона;
Отар Ломия – член президиума партии "Амцахара", Герой Абхазии;
Тимур Надарая – исполнительный секретарь "Аруаа", кавалер Ордена Леона;
Леонид Осия – член Общественной палаты, Герой Абхазии;
Астамур Отырба – Герой Абхазии;
Юрий Попков – член Общественной палаты, кавалер Ордена Леона;
Рауль Смыр – член Высшего Совета "Аруаа", кавалер Ордена Леона;
Алексей Цугба– председатель партии "Амцахара", Герой Абхазии;
Беслан Шинкуба – старший референт по государственным наградам Администрации Президента, секретарь Совета.