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Турбаза: Гицба и Ахба об образовательном туризме
Турбаза: Гицба и Ахба об образовательном туризме
Как образовательный туризм представлен в Абхазии и каковы его перспективы, в программе "Турбаза" на радио Sputnik Абхазии обсудили с депутатом Парламента... 27.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-27T15:28+0300
2022-12-27T15:28+0300
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Турбаза: Гицба и Ахба об образовательном туризме
Турбаза: Гицба и Ахба об образовательном туризме
Под образовательным туризмом понимают путешествия с целью углубления знаний в интересующих сферах. Также считается, что это высокомотивированное путешествие.Каковы перспективы этого вида туризма в Абхазии и в чем его особенности? Об этом ведущие программы "Турбаза" говорили с депутатом Парламента Инаром Гицба и экспертом в сфере туризма, членом Общественной палаты Астамуром Ахба.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, абхазия, туризм, отдых в абхазии, образование, аудио
подкасты, турбаза, абхазия, туризм, отдых в абхазии, образование, аудио
Турбаза: Гицба и Ахба об образовательном туризме
15:28 27.12.2022 (обновлено: 15:55 27.12.2022)
Как образовательный туризм представлен в Абхазии и каковы его перспективы, в программе "Турбаза" на радио Sputnik Абхазии обсудили с депутатом Парламента Инаром Гицба и экспертом в сфере туризма, членом Общественной палаты Астамуром Ахба.
Под образовательным туризмом понимают путешествия с целью углубления знаний в интересующих сферах. Также считается, что это высокомотивированное путешествие.
Каковы перспективы этого вида туризма в Абхазии и в чем его особенности?
Об этом ведущие программы "Турбаза" говорили с депутатом Парламента Инаром Гицба и экспертом в сфере туризма, членом Общественной палаты Астамуром Ахба.
Подробности слушайте в аудиофайле
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