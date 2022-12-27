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Турбаза: Гицба и Ахба об образовательном туризме

Турбаза: Гицба и Ахба об образовательном туризме

Как образовательный туризм представлен в Абхазии и каковы его перспективы, в программе "Турбаза" на радио Sputnik Абхазии обсудили с депутатом Парламента... 27.12.2022, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Гицба и Ахба об образовательном туризме Турбаза: Гицба и Ахба об образовательном туризме

Под образовательным туризмом понимают путешествия с целью углубления знаний в интересующих сферах. Также считается, что это высокомотивированное путешествие.Каковы перспективы этого вида туризма в Абхазии и в чем его особенности? Об этом ведущие программы "Турбаза" говорили с депутатом Парламента Инаром Гицба и экспертом в сфере туризма, членом Общественной палаты Астамуром Ахба.Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, турбаза, абхазия, туризм, отдых в абхазии, образование, аудио